Cu sau fără fustă, securistul de la curte este un imbecil. De atîta ascultat pe lîngă drum şi pe lîngă garduri, s-a imbecilizat de-a binelea. Securistul de la curte este peste tot. Are o energie debordantă în el şi o poftă nebună de a informa sau bîrfi. Securistul de la curte stă tot timpul cu bunghiul pe tine. Ca vecin, îţi cunoaşte la perfecţie programul. Se uită, cum s-ar spune, şi în fundul tău! În fundul grădinii. În ultima vreme, s-a perfecţionat în materie de urmărire şi ascultare. Şi-a înfiinţat o reţea cu sprijinul gîndacilor de Colorado. S-a modernizat în materie de comunicare prin intermediul burlanelor. A învăţat să sară gardul împreună cu felinele din cartier. La nevoie, ia forma castravetelui sau a dovleacului furajer. Dacă se dă de gol, schimbă rapid repertoriul. De regulă, imită cucuveaua. Ca să audă mai bine ce vorbeşti, se infiltrează în găleata cu cărbuni pentru grătar şi face pe fochistul. Rîmă ca un porc pe lîngă gard pînă găseşte o breşă convenabilă. Ca stil de lucru, se deosebeşte greu de cîrtiţe. Sînt zile cînd trăieşti senin cu iluzia că securistul nu te-a filat. Degeaba. Îl dau de gol gropile făcute pe lîngă garduri sau pe sub pomi. Securistul de la curte îţi contabilizează dumicaţii. Cîţi pe o parte, cîţi pe cealaltă parte. Ce cîţi? Securistul de la curte umblă tot timpul travestit. Cînd face pe gunoierul, cînd pe poştaşul… Săracul, suferă pregnant de otită. Din cauza scrisului des, l-a lăsat vederea. Din această cauză, te izbeşti nas în nas cu el în propria ta curte! Nu dă buzna peste oameni, dar nu mai vede limitele proprietăţii altora. Securistul de la curte visează să fie girafă. L-ar ajuta foarte mult în activitatea sa de zi cu zi. Pe urmă, pe criza asta însorită, ar face economie în materie de dotări de tehnică şi agregate suave. Ca girafă, securistul de la curte s-ar băga cu toţi în vorbă. Sigur, girafa are o rază mare de acţiune. Plus vedere panoramică şi de ansamblu. De abia de la acest nivel, unul ideal pentru munca de ascultare şi filare, poţi emite pretenţii în ce priveşte noile pretenţii securiste. Pe timp de noapte, girafa se poate uita direct în ochii tăi şi este în măsură să identifice pe oricine. Cînd stai la un grătar, în curte, în aer liber, securistul de specialitate întocmeşte rapoarte. Pofticios din fire, îi curg balele. Daţi dovadă de omenie creştinească dacă, în astfel de momente, îi aruncaţi peste gard un os. În definitiv, ăsta, adică osul, este idealul său de viaţă şi luptă revoluţionară! Securistul de la curte se deosebeşte fundamental de securistul de la bloc. Cel de la bloc nu poate să meargă de-a buşilea pe suprafeţe mari. În schimb, amîndoi se pricep la îmbîrligături de doi lei. Ferească Dumnezeu să intri în gura securistului care creşte pepeni în curte. Ce să-i faci, faţă de alţii, cel de la curte nu uită niciodată de unde a plecat! În cazul lui, şmecheria s-a dovedit a fi meserie de aur. Securistul de la curte seamănă cu un porc. Îşi bagă rîtul peste tot.