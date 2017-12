Securitatea la procesul privind atacurile din 11 septembrie va costa 200 de milioane de dolari anual

Măsurile de securitate care vor fi luate cu ocazia organizării la New York a procesului presupuşilor autori ai atentatelor de la 11 septembrie 2001 vor costa peste 200 de milioane de dolari pe an, a declarat, miercuri, primarul oraşului, Michael Bloomberg, cerând un ajutor federal. Într-o scrisoare adresată directorului biroului federal pentru buget din Washington, Peter Orszag, edilul a făcut o primă estimare a costului organizării procesului, ce implică un grad foarte mare de risc, al lui Khaled Sheikh Mohammed (KSM), organizatorul autoproclamat al atentatelor şi al co-acuzaţilor săi, Ramzi ben al-Shaiba, Ali Abd al-Aziz Ali, Wallid ben Attash şi Mustapha al-Hawsawi. ”Estimăm costurile operaţiunilor de securitate la circa 216 milioane de dolari în primul an şi 206 milioane pentru anii următori”, a menţionat Bloomberg în document, subliniind că un ajutor federal va fi necesar. Primarul a amintit că oraşul New York traversează o criză financiară şi că numărul poliţiştilor a fost redus. ”Deoarece atentatele de la 11 septembrie au fost îndreptate împotriva unei întregi naţiuni, vom avea nevoie de sprijinul Guvernului federal pentru a face faţă cheltuielilor”, a afirmat el. În privinţa suspecţilor atentatelor de la 11 septrembrie, măsurile de securitate vor fi aplicate zi şi noapte timp de mai mulţi ani.

Procurorii au anunţat deja că vor cere pedeapsa cu moartea pentru KSM şi co-acuzaţii săi în atentatele soldate cu moartea a circa 3.000 de persoane în SUA, cele mai multe în turnurile World Trade Center din New York. Un mare juriu federal urmează să decidă dacă cei cinci bărbaţi, care sunt deţinuţi în prezent la Guantanamo, pot fi acuzaţi şi judecaţi, la câteva sute de metri de locul producerii atentatului în 2001. În opinia preşedintelui Barack Obama, un proces în faţa unui tribunal de drept comun va putea să pună capăt abuzurilor comise în perioada administraţiei Bush în cadrul războiului împotriva terorismului. Pe de altă parte, există persoane care consideră că acuzaţii de terorism ar trebui judecaţi de tribunale militare de excepţie.