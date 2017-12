Sedentarismul omoară mai mulţi oameni decât obezitatea

Lipsa de exerciţiu ar putea provoca de două ori mai multe decese decât obezitatea, potrivit unui studiu realizat în Europa pe durata a 12 ani, informează bbc.com. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie, circa 676.000 de decese sunt legate anual de sedentarism, comparativ cu 337.000 de decese legate de o greutate corporală excesivă. Experţii au ajuns la concluzia că un program de exerciţii simplu, cum ar fi 20 de minute de mers pe jos la pas vioi, în fiecare zi, ar aduce beneficii importante. În plus, exerciţiile fizice sunt benefice oricui, indiferent de greutatea corporală. Obezitatea şi sedentarismul sunt legate una de alta. Pe de altă parte, este cunoscut faptul că persoanele slabe au un risc mai mare de a avea probleme de sănătate dacă sunt inactive, iar persoanele obeze care fac exerciţii au o stare de sănătate mai bună decât cele care nu urmează niciun fel de programe de exerciţii fizice. Studiul, publicat în revista American Journal of Clinical Nutrition, a încercat să prezinte pericolele relative ale sedentarismului şi obezităţii. Oamenii de ştiinţă au urmărit 334.161 de europeni pe o perioadă de 12 ani, evaluând nivelul de exerciţii fizice urmate, circumferinţa taliei şi înregistrând fiecare deces. "Ricul cel mai mare de deces prematur a fost descoperit în rândul subiecţilor catalogaţi drept inactivi, atât în randul participanţilor cu o greutate normală, cât şi în râdnul celor supraponderali şi a celor obezi", a spus profesorul Ulf Ekelund, unul dintre cercetătorii implicaţi în studiu. Ekelund a spus că eliminarea sedentarismului în Europa ar duce la o scădere cu 7,5% a ratei mortalităţii, adică 676.000 de decese pe an, în timp ce eliminarea obezităţii ar scădea rata deceselor cu doar 3,6%.