Ședință cu scântei la CJC! Ce proiecte au fost votate și care au fost criticate

Aleșii județeni din Constanța s-au reunit luni, 26 noiembrie, în cadrul unei ședințe ordinare. Printre cele mai importante proiecte aflate pe ordinea de zi s-au numărat cele legate de modernizarea a două drumuri județene importante înclusiv pentru mediul turistic. Unul dintre ele vizează modernizarea infrastructurii de transport regionale pe traseul Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu (DJ 226), pe o lungime de 40 de kilometri. Valoarea aproximativă este de 21 de milioane de euro. Al doilea are legătură cu modernizarea infrastructurii regionale de transport pe traseul Cetatea Histria - DN 22 / Tariverde - DJ 226A, pe o lungime de 17 kilometri. În ceea ce privește proiectul de modernizare a drumului Cetatea Histria - DN 22 / Tariverde - DJ 226A, președintele CJC, Horia Țuțuianu, explică în expunerea de motive a proiectului faptul că, prin realizarea acestui obiectiv investițional se are in vedere in mod special creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene. Valoarea totală a proiectului este de 27.758.422,80 de lei, vaioarea cheltuielilor eligibile este de 27.758.422,80 de lei iar contribuția proprie a Consiliului Județean Constanța este de 555.168,4690 lei, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile”, se arată în expunerea de motive. De cealaltă parte, în cazul proiectului referitor la reabilitarea drumului Corbu - Săcele - Istria - Mihai Viteazu (DJ 226), valoarea totală a proiectului este de 107.694.260,30 de lei, contribuţia proprie a CJC fiind de 2.153.885,21 de lei. Lungimea drumului este de peste 40 de kilometri.

CE PROIECT A GENERAT DISPUTE

Ședința de luni nu a fost lipsită de dispute. De pildă, proiectul referitor la tarifele pentru deszăpezire și combaterea lunecușului pentru iarna 2018 – 2019, a fost criticat de consilierii liberali. „Grupul PNL se abține, deoarece nu am avut documentația necesară pentru a o studia. Mai mult, raportul Curții de Conturi a fost foarte precis și stufos la acest program pentru deszăpezire. Drept urmare, propun ca în zilele următoare să facem o ședință de îndată pentru a putea studia aceste proiecte. Chiar domnul director s-a oferit să convocăm o ședință la care să participe și dânsul. Vremea este destul de rea pentru sfârșitul săptămânii, propunem ca în maxim două zile să fie convocată o nouă ședință”, a spus consilierul liberal Marian Crușoveanu. La ședință a luat cuvântul și administratorul special al RAJDP; Lucian Lungoci. „Vreau să asigur Consiliul Județean că, indiferent dacă până la 2-3 decembrie avem sau nu semnate aceste contracte, RAJDP va interveni atunci sau acolo unde vor fi probleme, cum am intervenit acum două săptămâni, fără a avea aprobate tarife sau a exista un contract al beneficiarului cu CJC. Noi suntem într-o procedură de întreținere și pregătire a utilajelor pentru activitatea specifică sezonului rece, indiferent dacă avem sau nu contract cu CJC”, a spus Lungoci. După o pauză de câteva minute, consilierii județeni au convenit să amâne proiectul pentru o ședință de îndată.