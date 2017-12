Şedinţă de bilanţ la DJST şi CS Farul

Două dintre cele mai puternice structuri sportive din ţară, DJST Constanţa şi CS Farul Constanţa, organizează joi, de la ora 11.00, la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, Şedinţa de Analiză a Activităţii pe anul 2011. Evenimentul a fost precedat de o conferinţă de presă desfăşurată ieri, la Restaurantul Sport, în care directorul DJST, Elena Frîncu, a dezvăluit o parte dintre surprizele rezervate participanţilor la şedinţă. Astfel, la eveniment va fi prezentă cea mai valoroasă sportivă a judeţului Constanţa în anul 2011, Eliza Samara, câştigătoarea Premiului Judeţean pentru Sport.

„Am emoţii, pentru că este penultima conferinţă de presă din cariera mea, ultima fiind programată pe 13 martie, ziua când voi ieşi la pensie. Pentru mine, repriza I s-a încheiat în 1984, când m-am retras din activitatea competiţională ca sportivă, repriza a II-a se termină în acest an, pe 13 martie, iar repriza a III-a, când vrea bunul Dumnezeu. Fiind un moment special, ne-am dorit ca şedinţă să aibă loc la Teatrul Oleg Danovski, dar nu s-a putut, astfel că se va desfăşura la Pavilionul Expoziţional, pe 1 martie, Este o şedinţă de bilanţ şi vreau să mulţumesc tuturor celor din echipa DJST şi a sportului constănţean pentru contribuţia la rezultatele obţinute anul trecut. Mă bucur că am reuşit să achităm datoria de două milioane de lei venită odată cu preluarea părţii de Tineret şi am încheiat 2011 pe zero”, a spus Frîncu, adăugând că şi-ar dori să-i predea ştafeta şi locul în cadrul Comitetului Executiv al COSR medaliatului olimpic Răzvan Florea. În cadrul şedinţei vor fi premiaţi cei mai buni sportivi constănţeni ai anului trecut, cu excepţia locului secund, Ana Porgras, în cazul căreia s-a luat decizia de i se retrage premiul din cauza retragerii din activitate, Federaţia Română de Gimnastică considerând că sportiva “a trădat”. La eveniment şi-au anunţat prezenţa preşedintele ANST, Doina Melinte, precum şi secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu.