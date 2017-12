Şedinţă de consiliu convocată de consilieri care şi-au pierdut mandatele

După o lungă perioadă de inactivitate, aleşii locali din Mangalia îşi reiau războiul. „Armistiţiul” dintre taberele politice locale a rezistat jumătate de an, timp în care şedinţele Consiliului Local Mangalia s-au mutat în sălile Tribunalului Constanţa. Aceiaşi 10 consilieri locali opozanţi primarului Claudiu Tusac au convocat, din nou, pentru astăzi, la ora 13.00, o şedinţă extraordinară de Consiliu. Potrivit unuia dintre iniţiatori, Paul Foleanu, şedinţa are două puncte pe ordinea de zi. Unul dintre puncte se referă la prelungirea contractelor de închiriere a unor locuinţe, iar cel de-al doilea este, de fapt, o solicitare pentru primarul Claudiu Tusac, căruia consilierii îi cer să realizeze o situaţie cu privire la realizarea infrastructurii pentru cele cinci blocuri de tip ANL, care vor fi date în folosinţă în luna octombrie. Convocarea acestei şedinţe de consiliu este contestată, din nou, de primarul Claudiu Tusac, care afirmă, într-un comunicat de presă, că şedinţa este nelegală şi că printre semnatari se află şi persoane care şi-au pierdut calitatea de consilier local. „Pentru Griguţă Ioan există un Ordin al Prefectului Judeţului Constanţa nr. 293/20.08.2009, conform căruia se constată starea de incompatibilitate. Oleniuc Viorel a renunţat la calitatea de consilier local prin demisia depusă la 17 decembrie 2009, iar Iorga Vasile a părăsit PNL pentru a intra în rîndurile PD-L, deci se află în situaţia prevăzută de articolul 9 litera h din Legea nr. 393/2004 (nu mai poate fi consilier local după pierderea calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales). Simpla numărare a persoanelor semnatare arată că nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării unei şedinţe de Consiliul Local”, se precizează în comunicatul Primăriei Mangalia. Tusac mai spune că inclusiv mandatul de consilier local al democrat-liberalului Paul Foleanu a încetat din cauza stării de incompatibilitate, constatată prin Ordinul Prefectului Judeţului Constanţa nr. 292/25.08.2009. „Pe ordinea de zi a acestei şedinţe extraordinare se află proiecte de hotărîre care nu pot fi considerate urgente şi nici de strict interes pentru locuitorii municipiului. Unul dintre proiecte este iniţiat de Griguţă Ioan - a cărui calitate de consilier a încetat - şi are ca subiect prelungirea contractelor de închiriere pentru unele locuinţe proprietate a municipiului Mangalia. Adică, un consilier PD-L, Ioan Griguţă, propune un proiect de hotărîre pentru a se prelungi contractul de închiriere pentru locuinţa socială a altui consilier PD-L, Foleanu Paul. Este cu atît mai ciudat cu cît nici unul dintre aceştia nu mai are calitatea de consilier local. Culmea ironiei: consilierul Paul Foleanu beneficiază de o locuinţă socială, în timp ce venitul net lunar al familiei sale depăşeşte 100 de miloane lei vechi”, a spus primarul Claudiu Tusac. Şi celălalt proiect de pe ordinea de zi este contestat de primar, care spune că cele cinci clădiri sînt racordate la sistemul de alimentare cu energie electrică. „S-au finalizat lucrările la zona limitrofă, amenajarea de alei pietonale şi parcuri. Un bloc beneficiază de reţeaua oraşului de apă şi canalizare, în timp ce pentru celelalte patru e nevoie de o rectificare bugetară, pentru că nu mai sînt bani la poziţia respectivă din actualul buget. Demersul consilierilor ar fi fost mult mai util pentru o rectificare bugetară, nu pentru a fi informaţi. Puteau să vină să mă întrebe, era foarte simplu să-i informez. Lucrările continuă la Mangalia, aşa cum am promis. Cetăţenii nu au de ce să se teamă, tot ceea ce ţine de mine, ca primar, se face”, a încheiat primarul Claudiu Tusac.