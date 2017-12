Şedinţă de consiliu cu înjurături, scuipături şi... orgolii politice

ŞEDINŢĂ SAU MAIDAN Funcţionarea comunei Mihail Kogălniceanu în ceea ce priveşte proiectele ce ar trebui să contribuie la dezvoltare este pusă sub semnul întrebării întrucât, în cadrul Consiliului Local, lupta şi orgoliile politice sunt puse mai presus de interesul cetăţenilor. Imediat după alegerile din 10 iunie, noul primar, Ancuţa Belu, a încercat să constituie o majoritate fără consilierii PSD, chiar dacă ea a fost aleasă din partea PNL. În prima şedinţă, cea de constituire a Consiliului Local, consilierii PSD şi PP-DD au reuşit să întrunească majoritatea necesară pentru a alege viceprimarul, în persoana unuia din cei doi consilieri PP-DD, Ion Scupra. În foarte scurt timp, după cum susţin o parte dintre consilierii PSD, cel de-al doilea reprezentant al PP-DD, Iulian Boldea, ar fi fost cumpărat şi astfel consilierii PNL, cei ai PDL şi Boldea au încropit majoritatea. Deranjaţi de atitudinea colegului lor, reprezentanţii PP-DD Constanţa au activat demisia din funcţia de consilier pe care Boldea a depus-o la sediul partidului încă de pe 17 august. „Nu mă aşteptam ca acea demisie să fie folosită aşa. În prezent, de la Biroul Permanent Naţional al PP-DD nu am primit nicio înştiinţare, iar acea demisie este o minciună. Demisia în alb este un mod de manipulare a oamenilor. Eu am dat-o pentru că aşa au dorit forurile de conducere ale PP-DD”, a declarat Boldea. Dacă într-adevăr există acea demisie, fie ea şi în alb, Iulian Boldea nu ar mai fi trebuit să fie consilier local sâmbătă, PP-DD urmând să propună validarea următorului ales de pe lista de supleanţi.

EGALITATE Şedinţa de sâmbătă a CL a oferit „un spectacol interzis copiilor”, având în vedere limbajul folosit de anumiţi oameni chemaţi de primar, după cum spune chiar fostul edil Iosif Valer Mureşan, actual consilier PSD. „Şedinţele de până acum au fost o bătaie de joc. Au fost puse special sâmbăta, la anumite ore, pentru ca ciobanii pe care îi cheamă să fie îmbătaţi şi să ne înjure şi să ne scuipe. Aşa ceva nu putem accepta. Este, totuşi, o şedinţă de consiliu”, a declarat Mureşan. Primarul comunei, Ancuţa Belu, a declarat, după şedinţă, că cvorumul pentru desfăşurare, precum şi întreaga şedinţă au respectat prevederile legii, întrucât au participat mai mult de jumătate din aleşi, întâmplător sau nu, chiar cei „care trebuie” . De ce nu a fost luată în considerare demisia lui Boldea? „Nu pot să iau în considerare o hârtie scrisă cu pixul pe care apare o ştampilă. Am înregistrat, însă, documentele venite oficial din partea PP-DD, care vor fi analizate”, a spus primarul. Primul punct de pe ordinea de zi, şi cel mai important, s-a referit la eliberarea din funcţie a viceprimarului Ion Scupra, iar cei 9 consilieri prezenţi au votat acest punct. „Surpriza”? La alegerea noului viceprimar, printre cei propuşi s-a numărat şi Boldea, care a şi fost ales! Ca atare, trădarea lui Boldea a fost răsplătită cu postul de viceprimar, dar, din nefericire, are o problemă: şi-a dat demisia din partid! „Prezenţa la şedinţa de sâmbătă şi acţiunile lui Iulian Boldea vor îmbrăca aspect penal, pentru că el nu mai este membru PP-DD, deci, implicit, nu mai este nici consilier”, a declarat preşedintele organizaţiei judeţene Constan?a a PP-DD, Gheorghe Slabu. „Vom ataca toate hotărârile din şedinţa de sâmbătă în contencios administrativ. În primul rând, primarul trebuia să ia act de demisia lui Iulian Boldea din funcţia de consilier şi să propună validarea următorului pe listă. Acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, l-au ales pe Boldea viceprimar în condiţiile în care el nu mai este consilier local. Ca să nu mai vorbim despre ilegalităţile pe care le-au făcut în proiectul de rectificare bugetară, votat tot sâmbătă. Mă voi consulta cu avocatul şi vom vedea dacă va trebui să notificăm şi Prefectura sau mergem direct pe atacul în contencios administrativ”, a spus consilierul PSD Iosif Valer Mureşan.