Şedinţă de Guvern privind abrogarea OUG pentru modificarea Codurilor

14:57:33 / 05 Februarie 2017

Contra-manifestatie

Domnule presedinte Liviu Dragnea sunt un membru a PSD care la varsta mea de aproape 80 de ani am sa va dau un sfat batranesc, nu sa-l aplicati ci sa-l analizati si in urgenta sa luati urmatoarele masuri ; - Sa lasati cei 2 milioane de membri sa iasa si ei in strada si sa-si manifeste LILER atasamentul pentru PARTID si ACTUL DE GVERNARE _ In 24 de ore puneti in discutia parlamentului suspendfarea si DEMITEREA presedintelui iohanis pentru; - iesirea in randul grevistilor si inscitarea la proteste si demonstatie pentru DARAMAREA GUVERNULUI LEGITIM ALES -INTARZIEREA SI AMANAREA constituirei PARLAMENTULUI si GUVERNULUI - Amanarea prezentarii si aprobarii BUGETULUI ROMANIEI pe 2017 care trebuia aprobat in oct.2016 l-a supus spre aprobare pe 7 ian.2017, care a ADUS NUMAI DURERE SI NECAZ POPORULUI ROMAN ca : nu s-a pututcreste de-la 1 ianuarie 2017 a PENSIILOR si SALARIILOR si a multor alte drepturi banesti - A INCALCAT F LAGRANT ART.39 di Constitutie ,INCURAJAND SI PARTICIPAND LA O MANIFESTATIE NEDECLARATA SI APROBATA INCALCAND = GRAV= LEGEA -INSCITA INTOATE FORURILE INTERNATIONALE LA URA CONTRA GUVRNULUI SI PARLAMENTULUI ALES - penrt a-si FAURI GUVERNUL LUI , TARA LUI , POPORUL LUI,. - A SUBORDONAT SI CONTINUA SA SUBORDONEZE SI SA_I OBLIGE PE CEI DIN JUSTITIE SA_I FACA MENDRELE - INCALCA GRAV Art 80,sfidand sa fie un factor de mediere intre puterile statului si intre stat si societate, - REFUZA fara TEMEI sa acorde GRATIEREA INDIVIDUALA sarcina cei revine conf, Art 94 din Constitutie == - A IMPARTIT ROMANIA in 2(DOUA) - Romania mea si - Romania PSD +ALDE Juristii Guvernului si Parlamentului sunt cei obligati de respectarea principiului de drept juridic si nu imistiunea procororului general,dna, csm si alte institutii sa nu se mai bage in actul guvernamental., Fiti foarte atenti pe adevaratii instigatori; iohanis, basescu, cioloc , kiovesi, macovei, liceanu, C.T.Popescu, bogdan rares,plesu, ,gusa ,turcanu,gorghiu si toti acolitii MULTINATIONALILOR,. INCHEI CU O SINGURA PROPUNERE: Sa se analizeze daca mai este necesarsa creasca bursa cu 200 lei la studenti, revenirea la GRATUITATEA studentilor pe CFR, reducerea banilor acordati mamelor cu copii mici si a maririlor de cresteri a celor aflati in concediu de maternitate ,avand in vedere ca TOTI CEI PREZENTI LA PROTESTE VIN CU COPII< INCALCAND FLAGRANT LEGILE ,iar STUDENTII in loc sa fie multumiti de ce facilitati au primit de-la guvernul GRINDEANU de-la 01 feb.2017, ies in strada manipulati si folositi ca o carpa de sters picioarele,. Stau si ma intreb ce parere au ceilalti studenti??????????????????????????? NU VA LASATI INTIMIDATI DE NICI UN PROTEST ILEGAL CONDUS DE IOHANYS , ca si noi POPORUL ADEVARAT AL ROMANIEI VOM IESI IN STRADA , PENTRU-CA SI NOI AVEM DREPTUL LA PRTESTE LEGAL APROBATE IN TIMP SI SPTIU CUM SPUNE LEGEAm, NU CEDATI O PALMA DE PAMANT TRADATORILOR TARII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!