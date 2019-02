Ședință extraordinară a CJC pentru reduceri la transportul elevilor

10:42:23 / 05 Februarie 2019

popor de emigranti

Ati cheltuit bani publici pe toate cacaturile in orasul asta iar pentru elevi , o preocupare de interes maxim intr-o tara civilizata, pe voi va doare in c.r! Si mai spuneti ca sunteti partid Social democrat???????? Nu va ganditi ca acesti copii vor sustine mai departe sistemul de pensii, etc. ...imbecililor! De asta pleaca tineretul din tara asta!