Şedinţă fără sancţiuni la FC Farul

Dezamăgiţi de comportarea echipei în meciul de la Craiova, oficialii Farului au convocat ieri o şedinţă de analiză, la care au participat patronul clubului, conducerea administrativă şi staff-ul tehnic, împreună cu întreg lotul de jucători. Timp de aproape trei ore, aceştia au vizionat un rezumat al întîlnirii din Bănie şi au căutat explicaţii pentru erorile imense făcute de fotbaliştii constănţeni. “A fost o şedinţă de analiză desfăşurată sub motto-ul Momentul adevărului. Am căutat soluţii ca echipa să joace mai bine şi să cîştige puncte. S-a mers pe trei direcţii: ce cade în sarcina patronului şi conducerii clubului, ce cade în sarcina jucătorilor şi ce cade în sarcina antrenorilor. A fost o discuţie liberă şi le-am cerut jucătorilor să-şi spună cu curaj punctul de vedere. Consider că am ieşit mai tari din această şedinţă. Oricine greşeşte, dar nu am încercat să găsim ţapi ispăşitori sau vinovaţi. A fost o discuţie constructivă în timpul căreia ne-am spălat rufele în familie. Vrem să corectăm greşelile şi să avem o altă exprimare în teren, nu să acuzăm. Trebuia să clarificăm unele lucruri, dar nu s-a luat în calcul niciun moment vreo sancţiune”, a explicat “Săpăligă”. Tehnicianul Farului speră ca discuţia de ieri să schimbe comportamentul echipei pentru meciul de duminică împotriva celor de la FC Vaslui, pe teren propriu, în etapa a 4-a a Ligii I. “Întîlnim o formaţie care a obţinut trei victorii din tot atîtea etape disputate, care se organizează bine şi munceşte foarte mult. Acelaşi lucru vrem să-l facem şi noi, dar rezultatul va depinde şi de şansă”, a spus antrenorul Farului, adăgînd că echipa sa este avantajată de faptul că vasluieni jaocă astăzi în Cupa UEFA, în Letonia: “Ne avantajează acest lucru pentru că este un meci care îi va consuma fizic pe vasluieni. În plus, este o deplasare lungă şi, chiar dacă nu le doresc acest lucru, se pot ivi accidentări pentru că se va juca tare”.

În privinţa lotului pentru întîlnirea cu vasluienii nu vor exista mari schimbări, singurul semn de întrebare fiind în dreptul lui Florin Maxim. Fundaşul stînga a început antrenamentele uşoare, dar este incert pentru partida de duminică. “Maxim a făcut doar alergări uşoare şi nu a mai resimţit dureri. Vom vedea cum rezistă piciorul său cînd va lucra şi cu mingea, dar eu sper să-l recuperăm pînă la ora meciului cu Vaslui”, a spus “Săpăligă”.