Şedinţă pedelistă pentru împărţirea ciolanului

La numai cîteva ore după ce miniştrii PSD şi-au prezentat demisiile, conducerea PD-L Constanţa făcea deja lista cu membrii de partid care vor ocupa funcţiile de directori de deconcentrate în locul celor de la PSD. Aseară, în cadrul Biroului Permanent Judeţean (BPJ), Claudiu Palaz, actual subprefect, a fost prezentat membrilor de partid ca fiind viitorul prefect al judeţului Constanţa, deşi actualul prefect, Tit-Liviu Brăiloiu, nici nu fusese demis, şi nici nu îşi prezentase demisia. Înainte de şedinţa BPJ, preşedintele PD-L Constanţa, Mircea Banias, declara, că prefectul şi directorii pesedişti de instituţii deconcentrate din judeţ vor fi înlocuiţi din funcţii. “Cei de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ne-au întrebat pe care dintre cei doi subprefecţ i-am susţine, în principiu, pentru funcţia de prefect. Noi am spus că dintre cei doi subprefecţi Palaz are mai multă experienţă decît Iustian”, a declarat Banias. Faptul că oamenii din PD-L Constanţa sînt avizi de putere este ştiut. Ei nu au făcut ieri decît să întărească această percepţie, mai ales după ce preşedintele PD-L Bistriţa-Năsăud, Ioan Oltean, a declarat, că directorii PSD de la serviciile deconcentrate vor fi schimbaţi doar dacă “au făcut abuzuri”. Liderii PD-L Constanţa şi-ar fi dorit să-i demită pe directorii PSD, însă acest lucru nu va fi posibil. Preşedintele PSD Constanţa a declarat aseară că PSD nu ţine de ciolan. “În Constanţa, atît prefectul, cît şi directorii care au fost numiţi din partea PSD-ului vor pleca. Sînt însă unii directori în deconcentrate care au dat examene, pe care nu i-am pus noi şi probabil vor rămîne dacă nu i-am pus noi. Dar în principiu, în frunte cu prefectul, toată echipa lui Mazăre pleacă, pentru că nu este o echipă care să ţină de ciolan şi este o echipă care vrea să facă treabă. Dacă nu are cu cine, nu stă\", a declarat Radu Mazăre.

“Băsescu - satana pentru poporul român”

Preşedintele social-democraţilor constănţeni susţine că singurul vinovat pentru situaţia în care se află ţara este Traian Băsescu. “Băsescu este un element distructiv, este Satana pentru poporul român“, a declarat Mazăre. Liderul PSD Constanţa a dat vina tot pe preşedintele Băsescu pentru criza pe care România o traversează în această perioadă. „El se alimentează din crize şi din scandaluri. Alegerile sînt peste o lună şi jumătate, iar în mintea lui îşi spune că va cîştiga călărind o criză a ţării. PSD a fost maleabil în toate cele nouă luni de guvernare, dar ca să schimbi un ministru pentru nişte motive puerile pentru că ţi-ai făcut calcule care au cu totul alt substrat, nu este în regulă“, a mai declarat Radu Mazăre. Prefectul judeţului Constanţa, Tit-Liviu Brăiloiu a declarat, că îşi va da demisia din funcţie deoarece se fac presiuni asupra sa pentru fraudarea alegerilor. “Probabil că am să iau decizia în cursul dimineţii de mîine (n.r. - astăzi) sau în această seară de a-mi prezenta demisia deoarece există foarte multe semnale şi presiuni de la nivel central pentru fraudarea alegerilor, iar eu nu pot, în calitate de prefect, să girez aceste acţiuni. Probabil că în cursul zilei de mîine îmi voi prezenta demisia către primul ministru, urmînd ca dumnealui să decidă\", a afirmat Liviu Tit Brăiloiu. Întrebat cine face presiunile respective, prefectul a spus că acestea vin \"dintr-o parte a Ministerului de Interne\". În ceea ce priveşte o eventuală funcţie de subprefect, Brăiloiu a afirmat că: “Nu pot să accept să fiu numit subprefect pentru că eu am concurat pentru postul de prefect la Agenţia Naţională a Funcţionarul Public, unde am susţinut un examen pentru postul de prefect. Dacă doream subprefect, mă prezent pentru concursul de subprefect”.