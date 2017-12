Şedinţă “specială” pentru legi organice, la Camera Deputaţilor

Deputatul PDL Ioan Oltean a declarat, ieri, că “probabil” săptămâna viitoare va fi organizată o şedinţă specială de plen a Camerei Deputaţilor destinată votului pe legile organice: “Aţi văzut că ne-am mobilizat şi azi şi am avut cvorum, nu a fost niciun fel de impediment. Personal nu îmi explic de ce nu au fost incluse în ordinea de zi şi legile cu caracter organic, probabil că vom organiza o şedinţă specială în care vom vota numai legile cu caracter organic. Probabil. Cred că săptămâna viitoare”. Întrebat de ce la votul final de ieri, din plen, s-a sărit peste acest gen de legi, Oltean a spus că alta a fost ordinea de zi decât cea afişată pe site-ul Camerei: “Am votat exact ce aveam pe ordinea de zi. Eu am supus votului exact ce am avut în faţă, nu ceea ce este pe site”...