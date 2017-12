Şedinţe cu… tablete

Membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor au trimit tablete şi au avut, ieri, prima şedinţă în care au renunţat la hârtii în favoarea sistemului electronic, preşedintele Camerei, Valeriu Zgonea, spunând că speră ca toţi deputaţii să aibă, în timp, astfel de dotări. El a precizat că tabletele pe care le au membrii BP au fost primite gratuit, odată cu resemnarea contractului cu compania care a câştigat licitaţia pentru telefonia mobilă. Zgonea a vorbit şi de economia care se va face dacă nu se va mai folosi hârtie: „Economia pe care o vom face pe an dacă reuşim, numai la Biroul Permanent al Camerei şi la două-trei comisii importante, este de aproape 70.000 de lei“. El a arătat că numai anul trecut la BP al Camerei s-au făcut 700.000 de copii de hârtie pentru materialele necesare şedinţelor: „Cu hârtia asta de 700.000 de copii cred că aţi reuşi toţi cei din presă să acoperiţi pe dinafară Palatul Parlamentului într-un an de zile“. Şedinţa s-a ţinut pentru prima dată în sala de şedinţe a Comisiei juridice, care are un sistem electronic de urmărire a dezbaterii, iar presa a avut acces la prima parte a lucrărilor.