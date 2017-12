Sediul Asociaţiei Surzilor a fost jefuit

Hoţii nu mai ţin cont de nimic în goana după o pradă uşoară! Au demonstrat-o nişte indivizi care au jefuit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, sediul Asociaţiei Naţionale a Surzilor din municipiul Constanţa. Spărgătorii au deschis lacătul grilajului şi apoi au forţat uşa, plecând cu o unitate centrală, o combină muzicală şi cu un televizor color. Reprezentanţii asociaţiei au descoperit ieri dimineaţă ce s-a întâmplat. „Eu locuiesc în apropierea sediului şi mai trec pe acolo ca să verific dacă totul este în ordine. Iniţial nu mi-am dat seama că s-a intrat prin efracţie în clădire, pentru că lacătul era la locul lui. Abia când am intrat, am văzut că lipsesc obiecte. Am sunat imediat la 112 şi am chemat aici Poliţia”, a declarat pentru „Telegraf” Marcela Vlad, manager-interpret al Asociaţiei Surzilor - filiala Constanţa. Cazul a fost preluat de poliţiştii Secţiei 3, care au ridicat probe în speranţa că vor reuşi să-i identifice pe autori. „Nu avem alarmă, pentru că nu ne permitem. Pur şi simplu nu avem banii necesari pentru a plăti şi pentru aşa ceva. Nu este prima dată când suntem ţintele hoţilor. În luna martie au mai încercat să forţeze intrarea în birou, dar atunci nu le-a ieşit. Din fericire, în acea unitate centrală nu existau baze de date ale asociaţiei sau alte documente. Era calculatorul pe care membrii asociaţiei îl foloseau pentru a naviga pe Internet”, a adăugat Marcela Vlad. Prejudiciul a fost estimat la suma de 400 de lei. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a da de urma autorilor. Dacă vor fi prinşi, aceştia vor fi cercetaţi pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.