Sediul PMP Constanța, vandalizat

19:06:33 / 22 Noiembrie 2017

PEMEPE , PALAZ SI ZDREANTA

Evenimentul ne cutremura si ne indigneaza profund . Profanarea sediului in care dl cu trei nume de rezonanta , Claudiu imparat , Iorga istoricul si Palas Atena cugeta la binele patriei in calitate de presedinte pemepe , si al urbei ca consilier , ( daca eram deputat scriam ca si consilier ) , depaseste cazul ramas in istorie , incendierea Reichstagului . Geamul , ca geamul , dar ce facem cu inalta personalitate politica , dl Palaz , care putea sa fie taiat de un ciob de sticla , in timp ce punea in ordine ideile sale politice si administrative . Norocul dlui Palaz este ca nu prea da pe la sediu . Profitam de ocazie ca sa analizam cele doua poze , din care retinem figura inteligenta a celui care are pe langa toate calitatile si pe aceea de " profesionist administratie publica " . Alaturi avem prilejul rar sa-l vedem pe lautarul Turcitu , cu zambetul lui perfid de gioconda , bucuros ca are prilejul sa fie vazut pentru a doua oara de catre cei care l-au votat , si pentru regretul ca sediul partidului nu s-a prabusit peste Palaz . In loc sa-i multumeasca atentatorului pentru fapta sa odioasa , care le-a oferit constantenilor prilejul sa - si reaminteasca de el si ca este inca presedinte si consilier , dl Palaz , cu talentul sau scriitoricesc si incisiv , i-a trimis acestuia un mesaj mobilizator , care , presupunem noi , il va determina pe Zdreanta sa atenteze din nou la securitatea cladirii , unde dl Palaz elaboreaza idei si actiuni menite sa duca municipiul , judetul si patria pe noi culmi de progres si civilizatie , cand omenirea va deveni mai buna si nu va mai sparge geamuri . Ne intrebam si noi , fiind alaturi de dl Palaz : Doar atata poti , Zdreanta ? Daca vrei sa realizez mai mult in domeniul demolarilor , inscrie-te in pemepe .