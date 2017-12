Sediul primăriei a intrat la „tratament“

Clădirea unde funcţiona Primăria Cobadin reprezenta un adevărat pericol atât pentru angajaţi, cât şi pentru locuitorii care se prezentau pentru rezolvarea diferitelor probleme. „Nu de puţine ori, angajaţii s-au trezit că pică lângă ei bucăţi din tavan. De fiecare dată când trecea pe stradă o maşină de mare tonaj, angajaţii şi chiar şi eu ne uitam direct la tavan pentru a nu ne trezi cu vreo bucată pe noi. Secretara primăriei a fost la un pas să ajungă la spital, după ce o bună parte din tavan a picat la câţiva centimetri de ea. În aceste condiţii, am decis că este obligatorie reabilitarea clădirii”, a declarat primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi. El a precizat că pereţii nu prezentau niciun fel de probleme. „Tavanul era singura problemă, pentru că era făcut din stuf amestecat cu pământ. Cei 200.000 de lei alocaţi pentru reabilitarea sediului primăriei cred că sunt suficienţi, având în vedere că cele mai mari sume se vor cheltui pentru realizarea unui nou acoperiş. Iniţial am dorit să reabilităm doar partea superioară, însă apoi am considerat că trebuie să schimbăm şi instalaţiile electrice şi sanitare, să montăm şi o centrală termică pentru a înlocui sobele de teracotă din birourile angajaţilor cu calorifere”, a explicat primarul. În perioada lucrărilor de reabilitare, primăria îşi va desfăşura activitatea în clădirea Căminului Cultural Cobadin. „Eu sper ca până la sfârşitul lunii septembrie să fie finalizate lucrările, pentru a elibera birourile pe care le-am ocupat în Căminul Cultural. Intenţionez ca, în cel mult doi ani, să găsesc fondurile necesare pentru reabilitarea blocului existent în faţa actualului sediu al primăriei, pentru a ne muta acolo, pentru că sunt mai multe spaţii. Dorim să concentrăm toate birourile administraţiei publice locale Cobadin într-un singur loc, pentru că, în prezent, ele funcţionează în mai multe locaţii”, a afirmat primarul.