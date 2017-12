Sediul primăriei intră în reabilitare

Primăria oraşului Techirghiol doreşte să înceapă cât mai repede reabilitarea sediului Primăriei. „Am făcut toată documentaţia pentru acest proiect. Am avut o problemă juridică, având în vedere că imobilul a fost revendicat. În cele din urmă am reuşit să ajungem la o înţelegere cu moştenitorii pe care îi vom despăgubi. Sper ca în cel mai scurt timp să se finalizeze şi formalităţile privind despăgubirea, după care putem să depunem proiectul pentru finanţare”, a declarat primarul Adrian Stan. Sediul Primăriei Techirghiol are o istorie interesantă, mulţi dintre locuitori afirmând că imobilul a fost pierdut de proprietar la jocuri de noroc, cu foarte mult timp în urmă.