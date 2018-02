Sediul PSD din Cluj, vandalizat!

Incident violent la PSD Cluj. Deputatul Horia Nasra susţine că persoane necunoscute au dat foc unor ziare și au aruncat în fața ușii un cocktail Molotov. Deputatul PSD Horia Nasra crede că atacatorii au legătură cu protestul care a avut loc seara trecută, imediat după anunțarea cererii de revocare a șefei DNA.

„Poliția din Cluj anchetează aruncarea unui cocktail Molotov în ușa sediului PSD, vineri dimineața. Am descoperit o sticlă incendiară aruncată și mai multe ziare arse, în cursul acestei dimineți. Toate erau în fața ușii sediului PSD. Pereții au fost de asemenea stropiți cu benzină sau motorină. Am sunat la 112, a venit Poliția și așteptăm în momentul de față să fie identificați cei care au făcut acest lucru. Am mai avut astfel de evenimente. Ne-a fost incendiată sigla. În România anului 2018 nu putem accepta ca cineva să arunce un cocktail Molotov în sediul unui partid. Nu era nimeni la sediu, din fericire. S-a întâmplat în cursul nopții trecute. Eu mi-aș dori ca autoritățile să își facă treaba. Cel mai probabil are legătură cu ultimele proteste de aseară. Nu avem camere de supraveghere, imobilul este închiriat, aparține primăriei", a declarat Horia Nasra, deputat PSD Cluj, la Antena 3.