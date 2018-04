Sediul YouTube din Silicon Valley, sub asediu! Google deschide o anchetă!

Autorităţile americane au avertizat în această dimineață cetăţenii să evite zona din apropierea sediului companiei YouTube, situată pe bulevardul Cherry din San Bruno, în Silicon Valley, marţi, după ce au fost auzite mai multe focuri de armă, relatează site-ul postului BBC. Mai mulţi oameni au anunţat că o persoană înarmată se află în zonă. Un angajat al platformei YouTube, Todd Sherman, a informat pe contul său de Twitter că oamenii au încercat să fugă din clădire. "Eram într-o şedinţă şi s-a auzit cum trepida podeaua. Prima oară am crezut că este cutremur", a scris el.

Poliţia ajunsă la faţa locului a relatat faptul că o femeie de 39 de ani a stat la baza întregului episod şi că ea ar fi împuşcat trei oameni. A fost identificată ca fiind Nasim Aghdam, o persoană de origine irakiană, susțin citate de CNN. După atac, femeia și-a luat viața. Trupul ei neînsuflețit a fost găsit la fața locului, iar oamenii legii au tras concluzia că s-a sinucis cu arma pe care a folosit-o în atac. Anchetatorii cred că atacatoarea cunoștea cunoștea un bărbat dintre victime, care ar fi fost iubitul ei. Motivul atacului este încă necunoscut, dar există o posibilitatea să fie un act de violență domestică.

Primarul din San Bruno, Connie Jackson, a declarat la circa o oră de la producerea atacului armat, pentru postul KTVU, că situaţia este "relativ sigură".

Spitalul General din San Francisco a anunţat că deja tratează pacienţi în urma incidentului, însă nu a făcut precizări în legătură cu starea acestora. Compania Google, care deţine platforma YouTube, a informat că a pornit o investigaţie privind "incidentul armat".

Un ofițer de poliție a declarat pentru The Associated Press că Aghdam a avut o dispută de lungă durată cu compania Youtube. Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, deoarece nu era autorizat să discute cazul, a spus că Agdam a folosit numele "Nasime Sabz" online.

"YouTube a filtrat canalele mele pentru a nu le permite să obțină afișări!" este unul dintre mesajele de pe site-ul lui Nasime. "Nu există oportunități de creștere egală pe YOUTUBE sau pe orice alt site de distribuție video, canalul dvs. va crește doar dacă doresc ei !!!!!", este un alt mesaj.

Aghdam s-a supărat când YouTube a încetat să o plătească pentru videoclipurile pe care le-a postat pe platformă, a declarat tatăl său, Ismail Agdam, pentru Bay Area News Group.