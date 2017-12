Pentru fiecare dintre noi, traficul rutier face parte din cotidian, fie că ne aflăm la volan, fie că sîntem doar simpli pietoni. Cum mortalitatea cauzată de accidentele rutiere este o realitate dureroasă la nivel mondial, mai ales în rîndurile copiilor, fiecare stat încearcă să intensifice programele de educaţie rutieră în şcoli. După modelul occidental, în care copiii sînt învăţaţi să cunoască semnele de circulaţie, Compania OMV va demara, la începutul acestui an şcolar, o amplă acţiune de siguranţă rutieră a copiilor şi adolescenţilor. Campania se va desfăşura în toate statele OMV din România, Austria, Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Serbia şi Slovacia şi va consta în comercializarea a peste 200.000 de benzi reflectorizante. Veniturile obţinute vor fi utilizate pentru susţinerea proiectelor de educaţie şi siguranţă, rutieră care fac parte din programul de educaţie \"Move&Help\", derulat la nivel internaţional şi sponsorizat de OMV, Caritas, SOS Satele Copiilor şi Unicef. Pe benzile reflectorizante va fi inscripţionat mesajul \"See Me\", urmînd ca acestea să fie dotate cu un mecansim simplu de prindere pentru a fi purtate peste haine, la braţ sau pe picior. Acestea mai au rolul de a-i ajuta pe şoferi ca, în condiţii de vizibilitate redusă, să poată observa copiii sau adolescenţii care le poartă. Pe parcursul campaniei, clienţii vor primi şi o carte poştală cu abţibild reflectorizant \"See Me\", care poate fi lipit pe haine, genţi sau poate fi trimis prietenilor. În România, campania a început din luna august şi va continua şi în septembrie, 20.000 de benzi reflectorizante urmînd să fie comercializate cu 3,5 lei bucata în 71 de staţii de distribuţie a carburanţilor.