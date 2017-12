Şef nou la Biroul Accidente

Biroul Accidente din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) are un nou şef, după ce insp. George Marius Munteanu a câştigat ieri concursul organizat pentru ocuparea funcţiei. Examenul în urma căruia acesta a fost declarat admis, cu nota 8,80, a avut loc la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Insp. George Marius Munteanu spune că intenţionează să îmbunătăţească dotarea tehnică a structurii pe care o va conduce. „În primul rând trebuie să spun că am avantajul de a fi preluat un birou funcţional şi performant de la cms. şef Tudorel Dogaru (n.r - fostul şef al Biroului Accidente). Al doilea plan ar fi îmbunătăţirea dotării tehnice a structurii şi mă refer aici la mijloacele de deplasare. În prezent, dispunem, pe lângă Logan-uri, de două autoutilitare tip dubă configurate, bineînţeles, pentru munca de teren. Am avea nevoie de cel puţin una în plus. De asemenea, consider că va fi necesară aducerea în cadrul structurii a cel puţin un ofiţer, în locul meu”, a mai spus insp. George Marius Munteanu.

ŞASE ANI DE ACTIVITATE Noul şef al Biroului Accidente spune că activitatea Biroului Accidente nu va fi îngreunată de lipsa detaşaţilor în perioada sezonului estival. „Biroul Accidente nu are de suferit de pe urma faptului că Poliţia Rutieră nu va primi detaşaţi în această vară. Şi asta pentru că poliţiştii care erau trimişi aici de la inspectoratele de poliţie din ţară acţionau în general pentru fluidizarea traficului rutier sau pentru combaterea indisciplinei în trafic. Cercetarea propriu-zisă la locul accidentului era efectuată tot de lucrătorii noştri”, a mai declarat insp. George Marius Munteanu. Acesta a absolvit în anul 2007 cursurile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Drept, specializarea „Drept”, după care a obţinut o diplomă de master în specializarea „Ştiinţe Penale”. În perioada 2007 - 2009, insp. princ. George Marius Munteanu a activat în cadrul Poliţiei Mangalia, Biroul Cercetări Penale, în 2009 acesta fiind transferat la SPR Constanţa, în cadrul Compartimentului Cercetări Penale.