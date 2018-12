Şefa interimară a DNA, înregistrată de procurorul Mirică, o apropiată a Codruţei Kovesi

Înregistrarea apărută în spaţiul public, în care protagoniste sunt actuala şefă a DNA, Anca Jurma, şi procurorul Florentina Mirică, a creat agitaţie şi stupoare în sistemul judiciar, mai ales pentru că joi se va discuta prelungirea mandatului interimar al celei dintâi la cârma Direcţiei Naţionale.

Într-o înregistrare publicată de g4media.ro, Anca Jurma (procuror-şef interimar al DNA) discută cu fostul procuror DNA, Florentina Mirică, despre colegii din această structură de parchet. Potrivit sursei menţionate, discuţia a avut loc în data de 29 octombrie 2018, iar replicile pe care cele două procuroare le schimbă o pun într-o lumină nefavorabilă pe şefa interimară a DNA.

De exemplu, Anca Jurma se plânge de lipsa de curaj a procurorilor din DNA:„Băi, deci e o armată de bărbaţi în această instituţie! Ca şoarecii! Ca şoarecii! Cum îi vezi: oileu!”, se arată în înregistrarea publicată.

„Am avut o discuţie profesională cu o colegă, în biroul meu, discuţie în care încercam să căutăm împreună căi de revitalizare a activităţii D.N.A. prin anchete corecte privind infracţiuni de corupţie care ne sunt sesizate, în contextul în care instituţia era supusă unor atacuri continue. Discuţia nu a fost nicidecum ocazionată de soluţionarea vreunui dosar anume.

- Discuţia a urmărit încurajarea găsirii unor soluţii pentru a ne putea îndeplini în continuare misiunea şi rolul prevăzute de lege, întrucât climatul ostil instituţiei instaurat de aceste atacuri putea crea o impresie falsă despre activitatea D.N.A. în ansamblu şi risca să afecteze lupta împotriva corupţiei.

- Dacă aş fi ştiut că port o discuţie publică, în mod sigur nu aş fi folosit metafore pentru a-mi ilustra argumentele şi nu aş fi făcut unele consideraţii şi aprecieri de moment. Toţi colegii nominalizaţi în acea conversaţie privată sunt procurori cu experienţă din cadrul D.N.A. . Precizez că nu mi s-a cerut consimţământul pentru a-mi fi înregistrată convorbirea. În birou nu se mai aflau alte persoane.

- În ceea ce mă priveşte, nu voi înceta nici o clipă să îi apreciez şi să-i respect pe colegii mei din D.N.A. şi să acord încredere tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legii şi a deontologiei profesionale.

- Nu pot însă să nu dezaprob modul în care colega mea a înţeles să îşi exprime o nemulţumire profesională. Gestul este cu atât mai reprobabil cu cât doamna procuror şi-a asumat şi dezvăluirea unor aspecte privind dosare înregistrate la D.N.A.

- Având în vedere că în acest moment, pe masa mea se află o plângere a doamnei procuror împotriva ordonanţei de infirmare a rechizitoriului întocmit de domnia sa, şi pentru a nu exista nicio suspiciune de părtinire din partea mea, ca urmare a demersului mediatic pe care aceasta l-a făcut, voi formula o declaraţie de abţinere”, se arată în mesajul transmis presei de Anca Jurma, la scurt timp după ce discuţia a fost publicată.

Această înregistrare nu apare însă într-un moment întâmplător. Joi, Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii urmează să discute dacă va păstra delegarea în funcţia de şef al DNA al Ancăi Jurma. Asta în condiţiile în care instituţia nu are un procuror şef plin, după ce Klaus Iohannis a refuzat-o pe Adina Florea, propusă de ministrul Tudorel Toader.

În timp ce unii cred că înregistrarea nu va influenţa prelungirea mandatului, deoarece cataloghează ca incalificabil gestul procurorului Mirică de a o înregistra pe Anca Jurma, alţi rerezentanţi ai CSM au declarat, pentru MEDIAFAX, sub protecţia anonimatului, că există „un grad mare de certitudine”ca membrii Secţiei de Procurori să nu omită existenţa înregistrării.

Florentina Mirică nu mai face parte din DNA, din 1 decembrie, în urma deciziei Secţiei pentru procurori a CSM din 26 noiembrie, care i-a aprobat cererea de încetare a activităţii şi revenirea acesteia la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Aceasta este o apropiată a fostului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, aceasta din urmă susţinând-o în mod repetat la CSM, atunci când Florentina Mirica a fost chemată pentru acţiuni disciplinare.

Redăm parţial câteva pasaje din discuţia dintre procurorii Anca Jurma şi Florentina Mirică, publicată de g4media.ro:

”JURMA:…DNA-ul, din păcate, acuma nu că sunt eu pesimistă, dar… Analizele astea pe care le fac, îţi dai seama ce plajă largă am acoperi, din diverse domenii. Chiar aproape tot spectrul corupţiei, de exemplu în sistemul medical.

MIRICĂ:Am disjungere din dosarul ăsta, încât am putea să mai muncim 10 ani. Când lucram în dosarul ăsta, am văzut că a ieşit pe presă un caz interesant la americani, aproape similar, dar nu cu conexiuni atât de sus, în casa de sănătate, nu pe funcţionari. (…)

JURMA: Dar asta-i foarte deprimant! Deci înseamnă că suntem chiar cooperativa munca în zadar!

MIRICĂ:Dar asta a fost experienţa în toate domeniile unde am făcut. În vămi s-a furat la fel, s-a făcut şpagă la fel ca înainte, după ce am acţionat. În dosarele astea cu D.I.P.I., au militarizat D.I.P.I. şi l-au scos din competenţa noastră şi au fost înlăturaţi ăia care au denunţat şi toţi ăia care au depus mărturie pe tema asta şi s-a reîmprospătat personalul şi întrebare de examen a fost dacă întâlnesc o fraudă o denunţă la Parchet sau o spun doar şefilor? Deci nu mai e D.I.P.I., nu ne mai putem atinge de fondurile operative, pentru că sunt toţi militarizaţi, iar procurorii militari nu se ating de ei. Ăştia, ce am mai avut, Oficiul de protecţie a martorilor, se fură în continuare la fel, adică vin şi îmi spun acelaşi tip de fapte, fondurile de protecţie a martorilor.

JURMA:Dar denunţuri mai fac sau s-au potolit cu denunţurile?

MIRICĂ:Da, mai fac.

JURMA: Adică mai putem face dosare pe zona asta?

MIRICĂ: Da, am înregistrat dosar şi anul ăsta, dintre ei. Şi de la martori şi de la ofiţeri. Cine să le lucreze?

JURMA: Păi, cum cine? Ai scăpat de dosarele cu magistraţi.

MIRICĂ:Păi, dar eu de magistraţi? Eu de trei ani muncesc în continuu pe de-astea cu 100, cu 20, cu 30, cu… (…)

JURMA:Ai încredere în Volintiru (şeful interimar al Secţiei a I-a de combatere a corupţiei din cadrul DNA – n.r.)? Să-i dai lui, să repartizeze el, nu lui BADEA (Dan Gabriel Badea, procuror DNA, Secţia a I-a – n.r.) sau ştiu eu altei loaze, ci unui coleg… adică şi-aşa nu mai vin denunţători la D.N.A., şi-aşa nu mai avem, nu ştiu cine mai…

MIRICĂ:Păi şi cui să-i dea?

JURMA:Nu ştiu. Tu-i ştii mai bine pe colegi.

MIRICĂ:Bun, deci la mine ce se vine, cum se vine acum, în ultima vreme, sunt lucruri de trudă, nu sunt de-astea plesnite, ochite-plesnite.

JURMA:De trudă, dar or fi şi colegi…

MIRICĂ:De trudă… toţi sunt încărcaţi, nimeni nu vrea să îşi asume niciun risc… Mai greu, păi cine să facă? Că noi, cam ne ştim acum.

Şi nici nu s-a mai pus problema să scoatem dosare. S-a pus problema să scădem stocul, nu să facem anchetă.

JURMA:Ei, cine a pus problema asta? Facem dosare, ce Dumnezeu! Asta vi se zice? Eu vă zic una şi ei zic…

MIRICĂ:Cam asta se înţelege, că nu trebuie să ne asumăm niciun risc, că trebuie să diminuăm stocul.

JURMA:Cu clasări?

MIRICĂ:Cu clasări!

JURMA:Ei! Băi, deci e o armată de bărbaţi în această instituţie! Ca şoarecii! Ca şoarecii! Cum îi vezi: oileu!

MIRICĂ:Într-adevăr, e o bârfotecă de-astea perpetuă şi nu pune nimeni osul la treabă.

JURMA: Şi cu cât va mai dura mai mult acest provizorat în care n-auzim decât bombe de presă, cu atât se va deteriora DNA-ul! Bine, nu garantez că după ce vine madam Florea 2, se va schimba probabil politica şi strategia, nu ştiu cum. Dar există şi posibilitatea, nu ştiu, tu speri? Să vină cineva care să nu vrea să îşi bată joc de…?

MIRICĂ:Ai văzut cine-a fost pus la secţia aia de…!?

JURMA:Da, am văzut, o specialistă în resurse umane.

MIRICĂ:Deci nu s-a vrut să se facă nimic!

JURMA:Bun, că şi-o ia pe Adina Florea adjunctă, e o mişcare deşteaptă!

MIRICĂ:Păi, şi ştie aia ce să facă?

JURMA:Mă, aia măcar ştie urmărire penală! Că n-a lucrat în dosare cu magistraţi…

MIRICĂ: Nu prea ştie urmărire penală din ce-am văzut eu! Eu pun pariu că ăştia dacă-i anunţi… eu dacă îi dau un telefon lui Adina Florea şi îi spun: cucoană, vezi că peste 3 zile, în locul cutare, la ora 9 seara, iau şpagă…

JURMA:Aa, am înţeles… stai, nu se poate peste o lună?

MIRICĂ:Da, n-ar şti de unde să o apuce şi ce să facă. Deci nu s-a vrut să se mai facă nimic, cred eu.

JURMA:N-au cu cine, n-au cu ce. O să zică, stai să sun la D.O.S., să vedem… pe cine găsesc acolo.

MIRICĂ:În momentul ăsta nu văd nicio soluţie. Ar trebui cineva să îşi asume răspunderea şi să facă măcar un dosar bun.

JURMA:Şi nou…

JURMA:V-am zis la şedinţă: îmi răsună şi acum în urechi discuţia de la restaurant de lângă mine, cu ăştia doi care făceau afaceri cu primăria, şi ziceau: stai liniştit că D.N.A.-ul a murit, procurorul general e în evaluare, pe ăştia au căzut controalele, Dumbravă de la SRI s-a dus, deci nu mai e nicio problemă!

MIRICĂ:Tu dacă îşi doreşti lucrul ăsta, cred că poţi să fii motorul unor astfel de chestii. Să spui: hai să, avem indiciul că în domeniul ăsta se face şpagă, hai să constituim nişte echipe de lucru, uite Secţia a II-a să-şi ia achiziţia asta, Secţia I să-şi ia chestia asta, concentraţi resursele pe…

JURMA: Da, dar pornind de la ce indicii, că la mine nu ajung astea? Îmi zici tu? Ai? Nu ştiu, de unde pornim? Sau pe anchete de presă, pe nişte denunţuri, pe ce…

MIRICĂ:Uite, cere dosarul… Ăăă… hai, să n-o luăm pe dosare deja existente, că îmi bag eu nasul unde nu îmi fierbe oala. (…)

JURMA:Deci mai există oameni dispuşi să vorbească cu noi?

MIRICĂ: Există, dar să fim serioşi!

JURMA:Îhm.

MIRICĂ: Dacă crezi că ai autoritate să impui o astfel de treabă…

JURMA:Da, e bună întrebarea, nu ştiu dacă am autoritatea asta.

MIRICĂ:Scuze că mă exprim aşa!

JURMA:Nu, nu…

MIRICĂ: Sunt pragmatică! Dar la ora actuală nimeni nu mai ascultă de nimeni în instituţie.

JURMA:Asta văd, din moment ce una vorbesc cu… Bine, adjuncţii sunt… ăă… nu ştiu cum să mă exprim… disperaţi cumva! Caută! Nu ştiu… ăă… nimeni nici nu… nu ştiu…

MIRICĂ:Sunt de grădiniţă, că au mai venit şi pe la mine… şi cu de-astea de grădiniţă. Domn’e, eu nu mă bag în discuţii de genul ăsta, nu cu râcă, cu…

JURMA:Da…

MIRICĂ:…să plătim poliţe. Să ne asumăm, am fost toţi, ce-mi spui mie? Nu merge să mă iei să mă întărâţi împotriva lui Tiţian (judecătoarea Dana Tiţian, consiliera fostei şefe DNA, Laura Codruţa Kovesi – n.r.), a lui Kovesi, a lui ăla, a lui ăla… Cu mine n-a avut nimeni nicio treabă, eu mi-am făcut singură dosarele!

JURMA:Da, tu, dar au existat şi oameni slabi, care nu au gândit probabil cu creierul lor, au crezut că fac pe plac cuiva şi au făcut…

MIRICĂ:Eu am dubii aici! Sincer! Eu am dubii că cineva l-a luat pe Popovici (Gheorghe Popovici, fostul şef al Secţiei a I-a din DNA, actual adjunct la Secţia a I-a – n.r), sau pe… i-a sucit mâna la uşă, i-a strâns-o…

JURMA:Dar ştii cum se face: Dom’le, şefului i-ar plăcea să vadă chestia asta! Da, sună bine un dosar cu Ponta! Da, ok, dar asta nu înseamnă că trebuie să facă o prostie!

MIRICĂ:E vina celui care semnează! Întotdeauna ăla îşi asumă răspunderea! Eu o apreciez pe doamna Tiţian, când am avut nevoie de practică, pentru că n-am timp să citesc atât de mult pe cât mi-aş dori, ei bine, ea e enciclopedie, orice problemă de drept ai, ea are undeva acolo, eu mă mir că nu scrie cărţi, n-are timp, săraca!

JURMA:Asta, da, fiindcă tu ai un tip de personalitate, dar sunt mulţi alţii care au o personalitate mai flexibilă, ca să zic aşa!

MIRICĂ:Bun, oamenii ăia să răspundă pentru ce au făcut! E problema lor! Dar acum să stăm să analizăm nişte lucruri… Să ne vedem de treabă! Nu-i treaba altora să spună de ce au făcut ăia aşa, dacă va fi cazul vor răspunde, stăm acum să pierdem timpul cu…

JURMA:Da, asta se întâmplă pe aici. Ăsta-i sportul…

MIRICĂ:Şi Nistor (primul-adjunct la şefului DNA, Călin Nistor – n.r.)… nu înţeleg! Eu abia aştept să îl prind singur şi să îi zic că nu e cazul să se umfle atâta! Eu atât îmi amintesc că era televizorul deschis şi a apărut dumnealui pe ecran şi mă mir că nu s-a crăpat ecranul, când a fost cu Pescariu şi cu Florică (denunţătorii din dosarele Microsoft – n.r.), când a spus că beneficiază de impunitate pentru că au făcut denunţ. Bun! Făcuseră denunţ cu privire la ce? Pe mită ai impunitate, dar pe complicitate la abuz în serviciu? Nu se crăpa ecranul, când ieşi tu şi spui lucrul ăsta? Şi acum vine şi spune că alţii au fost slugi şi că el a fost…

JURMA:Da, da, da, fiecare el a fost singurul care a ţinut steagul dreptăţii şi ceilalţi, nu!

MIRICĂ:Să-şi aducă aminte cum a vorbit în numele instituţiei în cazul ăsta cu Florică şi Pescariu! Unde cine are habar de drept putea să vadă din avion că nu avea dreptate!

JURMA: Da.

MIRICĂ:Fiecare să îşi vadă de treabă…

JURMA:Volintiru poate fi un motor? Sau şi el are?

MIRICĂ:În opinia mea…

JURMA:Da.

MIRICĂ:… că atât pot să spun.

JURMA:Popovici nu-l pun la socoteală, cu el m-am lămurit din prima. Pe Volintiru îl văd că are şi el nişte poliţe, se tot fac… nu ştiu, treaba lor…

MIRICĂ:Volintiru, dintr-un anumit punct de vedere e mai rău decât Popovici, pentru că are două feţe. Şi n-are verticalitate. (…)

Eu zic că tu poţi să gestionezi lucrurile, nu… E greu în postura asta interimară…

JURMA:E foarte greu, pentru că nu am practic niciun mandat, din partea nimănui, e… Ai văzut Game of Thrones?

MIRICĂ: Nu. (…)

Nu sunt oameni răi, în general.

JURMA:Chiar şi Bulancea (Marius Bulancea, şeful Secţiei a II-a de combatere a infracţiunilor conexe corupţiei din DNA, fost consilier al Laurei Codruţa Kovesi, procurorul de caz din dosarul Elenei Udrea – n.r.) Bulancea câteodată este atât de fixist pe opiniile lui, atât de direcţionat, încât mi-e greu să vorbesc cu el. Deşi pe el îl consider de departe cel mai, nu ştiu, onest!?

MIRICĂ:Păi, asta voiam să îţi spun, că…

JURMA:… trecând peste faptul că şi ştie multă carte…

MIRICĂ:Toţi au părţi bune, dar aici e măiestria ta cum să le îmbini, să le gestionezi, să reuşeşti să faci să conlucreze părţile astea bune.

JURMA: Da. Şi cu sentimentul că ok, poate mai stau o săptămână, poate mai stau două, poate mai stau o lună, poate mă apuc eu să răscolesc rahatul pe aicea şi voi ziceţi: hai, măi, las-o şi pe-asta în durerea ei!