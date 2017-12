Şefei Fed i s-a aplecat de la inflație și dobânzi

Preşedintele Rezervei Federale (Fed) americane, Janet Yellen, a primit îngrijiri medicale, joi, după ce a avut dificultăţi să termine un discurs în care a afirmat că Banca Centrală americană intenţionează să înceapă creşterea dobânzilor în acest an, pentru prima oară în aproape 10 ani. Şefa Fed, în vârstă de 69 de ani, a părut că îşi pierde concentrarea şi nu mai poate să ducă la bun sfârşit discursul pe care l-a ținut aproape o oră în faţa unei audienţe de la University of Massachusetts din Amherst. Ca şefă a celei mai puternice bănci centrale din lume, Yellen joacă un rol major în economia globală şi s-a aflat în centrul speculaţiilor legate de momentul când Fed va creşte dobânda de politică monetară, aflată aproape de nivelul zero în ultimii şapte ani.

Momentele îngrijorătoare, în care Yellen a părut că îşi pierde concentrarea de câteva ori, au avut loc în timpul primelor comentarii publice ale acesteia, la o săptămână după ce a explicat decizia Fed de a amâna majorarea dobânzii. Yellen s-a simţit deshidratată la sfârşitul unui discurs lung, la lumină puternică. Ca măsură de precauţie a fost văzută de personal medical de urgenţă, la faţa locului. Ulterior s-a simţit bine şi şi-a continuat programul, joi seară.

Orice semne de întrebare despre sănătatea lui Yellen pot să tulbure pieţele financiare, deja agitate de perspectivele incerte ale economiei mondiale şi impactul creşterii dobânzilor americane. În timpul discursului, Yellen a spus că se aşteaptă să înceapă înăsprirea politicii monetare în acest an, cu condiţia ca inflaţia să fie stabilă, iar economia americană - suficient de puternică pentru a crea locuri de muncă.

