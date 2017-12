Şefi din MAI “consultaţi psihiatric şi demişi”

“AUTISM” Senatorul PSD de Satu Mare, Valer Marian, agită şi mai mult spiritele în Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). Parlamentarul i-a adresat ministrului MAI, Gabriel Berca, o scrisoare deschisă extrem de dură, în care îi solicită acestuia să dispună consultarea psihiatrică şi demiterea unor înalţi funcţionari din MAI. Este vorba despre secretarul de stat Ioan Dascălu, şeful Departamentului de Ordine Publică, cms. şef Teofil Parască, şeful interimar al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Giurgiu şi cms. şef Cristian Gheorghe Laţcău, directorul general al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI). Valer Marian le aduce celor trei acuzaţii grave. „Secretarul de stat Ioan Dascălu suferă, potrivit unor foşti şefi şi subalterni, de autism într-o formă moderată. De exemplu, uită într-un interval de timp foarte scurt ordinele pe care le-a dat sau le-a primit. Sau, într-o vară, a plecat în concediu de odihnă fără să anunţe şi să predea comanda inspectoratului, sunându-şi şi anunţându-şi locţiitorul de-abia a doua zi în acest sens. Simptomele s-au agravat după stagiul efectuat în Kosovo în cadrul corpului poliţienesc român”, se arată în declaraţia de presă a lui Valer Marian.

“MANIFESTĂRI VIOLENTE” La fel de dur este senatorul şi în privinţa şefului IPJ Giurgiu, cms. şef Teofil Parască. “Comisarul şef Teofil Parască este suspectat de foşti şefi şi subalterni de schizofrenie, din cauza manifestărilor teribiliste şi violente pe care le-a avut în toată cariera sa (este etichetat drept „un apucat\"), care s-au înmulţit şi agravat după ce a fost în misiune în Kosovo. (…) În lunile în care a activat la Satu Mare, mai mulţi poliţişti şi cetăţeni au remarcat conduita violentă a poliţistului Parască. Astfel, mai ales după ce consuma băuturi alcoolice, avea obiceiul să se îmbrace în costumaţia poliţiştilor mascaţi şi să iasă de unul singur, îndeosebi noaptea, înarmat cu trei pistoale (unul la subsuoară, unul la brâu şi unul la genunchi), în municipiul Satu Mare sau în alte zone din judeţ, unde oprea autoturisme sau grupuri de cetăţeni, cărora li se adresa provocator, cu cel puţin o mână pe armă. (…) Cea mai violentă manifestare a avut-o la o reuniune (terminată cu petrecere) cu ofiţeri şi subofiţeri de poliţie la cabana piscicolă din satul Bercu Nou, comuna Micula unde, aflându-se în stare de ebrietate, fără nici un motiv, a folosit un pistol cu şocuri electrice împotriva şefului de post din localitate, pe care l-a doborât la podea”, precizează senatorul în declaraţia sa de presă.

“PROBLEME CU SCRIEREA” Valer Marian îl acuză pe şeful DGIPI că ar fi fost implicat în afaceri necurate. “Cristian Gheorghe Laţcău are, potrivit foştilor săi şefi din Armată şi din Poliţie, capacităţi cognitive derizorii, având probleme inclusiv cu scrierea şi cu citirea. În plus, subalternii săi afirmă că are probleme motorii din cauza masei corporale (în jur de 160 de kilograme), precum şi că îi tremură mâna la trageri din cauza consumului de alcool. Şeful serviciului secret al MAI a absolvit cu dificultate un liceu industrial din Zalău şi s-a angajat sergent la o unitate aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. Fostul său comandant direct afirmă că a fost cel mai prost (a se reţine prost, nu slab) sergent pe care l-a avut în peste 20 de ani de activitate. (…) Pentru merite neştiute, a fost promovat şef al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate din IPJ Sălaj, unde a avut 7 - 8 subalterni şi nu s-a remarcat prin rezultate notabile. S-a remarcat totuşi, în această funcţie, prin activitatea intensă şi prosperă de cămătărie, precum şi prin protecţia asigurată principalilor interlopi din Zalău, care se ocupau cu schimbul ilegal de valută sau cu traficul de ţigări, persoane sau maşini”, mai spune parlamentarul.

Contactat telefonic, senatorul Valer Marian a declarat pentru “Telegraf”: „Susţin toate afirmaţiile pe care le-am făcut în această declaraţie de presă. Tot ceea ce am scris acolo este adevărat şi acestea sunt lucruri pe care le-am mai spus şi până acum. Niciuna dintre persoanele despre care vorbesc acolo nu m-a acţionat în instanţă pentru spusele mele. Din păcate, conducerea MAI nu a avut până acum nicio reacţie, deşi astfel de persoane ar trebui eliberate imediat din funcţiile pe care le deţin şi pedepsite pentru faptele lor”.

FAVORIZAREA INFRACTORULUI Senatorul solicită ministrului MAI cercetarea lui Ioan Dascălu şi a lui Teofil Parască. “Referitor la chestorul Ioan Dascălu şi la comisarul şef Teofil Parască, solicit cercetarea acestora sub aspectul infracţiunii de favorizarea infractorului, întrucât nu au luat măsurile procedurale necesare pentru prinderea în flagrant delict de luare de mită a primarului municipiului Arad, Gheorghe Falcă, în cazul supermarketului Total Alfa. Concret, în anul 2006, poliţiştii Teofil Parască, lucrător la Serviciul de Pază şi Ordine Publică, Pavel Hălmăgean, lucrător la SIPI Arad, şi Nicolae Bătrân, şeful Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico - Financiare, au deţinut informaţii că primarul Gheorghe Falcă urma să primească suma de 50.000 euro pentru atribuirea unui teren pentru construirea Total Alfa din Arad. În loc să sesizeze Parchetul competent pentru organizarea procedurii flagrante de luare de mită, poliţiştii l-au avertizat pe şeful IPJ Arad, Ioan Dascălu, care l-a avertizat pe primarul Falcă. Astfel se explică că, după ce grupul de la Arad l-a promovat ministru al Administraţiei şi Internelor pe Traian Igaş, Ioan Dascălu a fost promovat prim-adjunct al acestuia, cu rang de secretar de stat, Teofil Parască a fost promovat locţiitor al şefului IPJ Satu Mare şi apoi şef interimar al IPJ Giurgiu, Nicolae Bătrân a fost promovat şef la IPJ Arad, iar Pavel Hălmăgean a fost promovat şef al Serviciului de filaj din DGIPI”, precizează Valer Marian în documentul citat.