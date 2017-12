Şefi noi la Poliţia Transporturi Constanţa

Concursul organizat în urmă cu trei zile la sediul Poliţiei Române pentru ocuparea funcţiei de şef al Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi (SRPT) Constanţa a fost câştigat de cms. şef Cornel Tănase. Funcţia a rămas vacantă în luna mai a acestui an odată cu pensionarea cms. şef. Ştefan Munteanu. Din luna iunie şi până în prezent, cms şef. Tănase, care ocupa funcţia de adjunct, a asigurat interimatul la comanda SRPT Constanţa. „Examenul a fost destul de greu, dar am reuşit să obţin nota 8.50 la interviul care a constat în cinci întrebări. De altfel ştiam o parte din materie pentru că, în decembrie anul trecut, am dat examen pentru funcţia de adjunct al SRPT Constanţa şi bibliografia a fost aceeaşi”, a declarat cms. şef Cornel Tănase. După numirea oficială a cms. şef Tănase, funcţia de adjunct va deveni vacantă, urmând să fie organizat concurs pentru ocuparea ei. Tot de ieri, Poliţia Port Constanţa are un nou şef, şi anume scms. Vasile Sabin, cel care a asigurat interimatul la şefia Poliţiei Port până în prezent. Concursul pentru această funcţie a fost organizat în aceeaşi zi cu cel pentru comanda SRPT Constanţa.