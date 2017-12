Șefii ALDE vor să dea și mai mulți bugetari afară!

22:20:02 / 30 Octombrie 2017

salarii uriase la parlmentari,senatori ,guvernanti si tot personalul lor

Ei nu sunt ,bugetarii..iau salariu 10.000 de euro si noi 1.450 ron ,e corect..Primarii si restul aparatului administrativ si-au facut salariile cat au vrut ei ..RESTUL FRAIERII...armata,politia,jandarmeria,profesori,medici...nu mai conteaza...unii in lux si altii in saracie...nu mai zic de cei din privat ,care muncesc cate 12 ore...pe salarii de mizerie...dar asa e in frumoasa ROMANIE ,tara tuturor posibilitatilor...cine poate oase roade....