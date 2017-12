Şefii instituţiilor descentralizate care şi-au făcut treaba rămîn în funcţii

Vicepreşedintele PD-L, deputatul Ioan Oltean a declarat, ieri, că funcţionari publici care şi-au făcut treaba şi sînt oameni de calitate nu vor fi schimbaţi din funcţiile publice pe care le deţin: “Noi vizăm schimbarea celor care nu şi-au făcut treaba, a celor care au politizat funcţia, s-au implicat în politică şi au neglijat atribuţiunile de serviciu. În 2004, personal m-am opus schimbării celor care au manifestat toată diligenţa în sensul realizării sarcinilor pe care legea le stabilea. Nu sînt în măsură să spun acum cine nu şi-a făcut treaba. Ne vom apleca asupra acestei situaţii în zilele următoare”. În ce priveşte numirea prefecţilor şi subprefecţilor, liderul PD-L a explicat că, în condiţiile legii actuale, aceştia nu pot fi schimbaţi: “Subprefecţii şi prefecţii sînt înalţi funcţionari publici. Schimbarea lor din funcţie poate fi făcută doar dacă se constată că nu şi-au realizat atribuţiile de serviciu. În principal, prefecţii se numesc din corpul înalţilor funcţionari publici”. În altă ordine de idei, deputatul Oltean, care este şi preşedintele filialei PD-L din Bistriţa-Năsăud, a declarat că, pentru binele judeţului, va trece peste neînţelegerile dintre PSD şi formaţiunea pe care o conduce: “Eu nu sînt supărat pe nimeni, nu urăsc pe nimeni, atît doar că nu uit. În politică am trecut de atîtea ori prin momente în care am înghiţit broasca şi am făcut treaba pe care a trebuit să o fac. Probabil că voi înghiţi şi un broscoi acum dacă va trebui, dar aşa este în politică. Fac politică în interesul oamenilor şi, dacă trebuie să înghit un broscoi pentru ca judeţului Bistriţa-Năsăud să-i fie bine, o să-l înghit. Cu siguranţă că este rîios, cel mai rîios dintre toţi broscoii”. Ioan Oltean, care este şi vicepreşedinte la nivel naţional al partidului, a declarat că formaţiunea sa nu a avut nicio întîlnire la nivel judeţean cu PSD, partid cu care a intrat în conflict după alegerile locale, cînd PSD şi PNL au dorit să impună vicepreşedinţii la nivelul Consiliului Judeţean, dar demersul a eşuat fiindcă preşedintele CJ, Liviu Rusu, a suspendat şedinţa motivînd nerespectarea procedurii de vot secret.