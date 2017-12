Şefii News Corporation au despus mărturie în faţa Parlamentului britanic

• O zi de umilinţă • Rupert şi James Murdoch, precum şi fosta directoare Rebekah Brooks au fost audiaţi ieri, de parlamentarii britanici, în scandalul interceptărilor telefonice. Rupert şi James Murdoch au fost de acord să compară în Comisia pentru Media a Camerei Comunelor, după ce iniţial au refuzat. Parlamentarii au explicat că au întrebări în legătură cu declaraţiile făcute în cursul unei audieri din 2003, de Rebekah Brooks şi Andy Coulson, ambii foşti editori ai publicaţiei “The News of the World”. Este rar ca directori atât de importanţi precum Rupert Murdoch să compară în comisii parlamentare dar nu este o premieră. Înainte de a trece la întrebările parlamentarilor, James Murdoch, al treilea în ierarhia corporaţiei News Internaţional, a făcut o introducere prin care a ţinut să se asigure că acuzaţiile privind tabloidul “The News of the World”, care a fost închis între timp, sunt anchetate complet şi li se răspunde adecvat. A dat asigurări şi că va coopera deplin cu actuala anchetă a poliţiei şi cu o viitoare investigaţie condusă de un judecător şi a cerut comisiei să aibă cât mai multă grijă pentru a se asigura că audierile nu riscă să prejudicieze investigaţia şi inculpările ce vor urma. Rupert Murdoch i-a întrerupt discursul fiulului său, la audieri. La un moment dat, tatăl său l-a apucat de braţ şi înainte de a-l lăsa să continue, a ţinut să precizeze: “Este cea mai spăşită zi din viaţa mea”.

• Incidente • În timpul audierilor s-au înregistrat şi incidente. Poliţia a îndepărtat din sală un individ care a pulverizat înspre Rupert şi James Murdoch o substanţă albă, care părea a fi spumă de ras. Potrivit unui producător CNN, individul asista în sală la audieri, de mai bine de două ore. La un moment dat, s-a ridicat şi a scos dintr-o geantă ceva care părea un spray cu spumă de ras, pe care l-a îndreptat către Rupert Murdoch. În apărarea magnatului a sărit soţia sa, Wendi şi avocatul familiei. Conform protocolului, camerele de televiziune care transmiteau live audierile au fost îndreptate către decor şi nu s-a putut vedea ce se întâmplă în sală. S-a auzit o rumoare, strigăte de dezaprobare, “O, nu!”, iar câţiva parlamentari s-au ridicat în picioare şi priveau spre partea stângă a sălii, acolo unde se afla Rupert Murdoch. Fiul său nu a fost atins de substanţa pulverizată, dar Rupert Murdoch a apărut, la reluarea audierilor, fără sacou, doar în cămaşă şi cravată. Şi la sosirea celor doi la sediul Parlamentului britanic s-au înregistrat incidente. O mulţime furioasă a scandat sloganuri împotriva imperiului media News International.

• O moarte suspectă • Între timp, anchetatorii investighează moartea fostului jurnalist al publicaţiei “The News of the World”, Sean Hoare, care a afirmat că Andy Coulson, fost redactor-şef al tabloidului şi, ulterior, consilier al premierului David Cameron, era la curent cu interceptările telefoanelor şi le încuraja. Sean Hoare a lucrat la “The Sun” şi la “The News of the World” cu Andy Coulson. Acesta din urmă l-a dat afară, din cauza problemelor cu băutura şi drogurile. În septembrie anul trecut, Sean Hoare a fost interogat de poliţie pe tema acestor acuzaţii şi nu a mai făcut declaraţii după aceea. A revenit însă în luminile rampei, săptămâna trecută, după ce a dezvăluit, din nou, pentru cotidianul “The New York Times” că reporterii de la “The News of the World” mituiau poliţişti pentru a se putea folosi de tehnologia lor, ca să localizeze diverse persoane după semnalul telefoanelor mobile.

Pe fondul acestui scandal, grupul de hackeri LulzSecurity a atacat site-ul tabloidului britanic “The Sun” şi a publicat o ştire falsă, potrivit căreia mogulul Rupert Murdoch ar fi murit. Tensiunea se răsfrânge şi asupra premierului David Cameron, care şi-a scurtat o vizită în Africa, pentru a face, astăzi, o declaraţie în Camera Comunelor şi pentru a răspunde la întrebările care se ridică în urma evenimentelor recente. David Cameron este supus la presiuni intense, în urma deciziei sale de a-l angaja pe Andy Coulson ca director de comunicare. Acesta a demisionat din funcţie în urma acestui scandal şi a dat asigurări că nu a fost la curent cu interceptările.

La 80 de ani, Rupert Murdoch se vede nevoit să se confrunte cu cea mai mare provocare din viaţă. Deşi acesta intenţiona să se retragă de la conducerea companiei sale, de peste un an, News Corporation trebuie să menţină cu orice preţ aparanţele. Compania a negat că ar vrea să îl înlocuiască pe Rupert Murdoch la conducerea companiei. “Înainte de a apărea scandalul, bătrânul Murdoch intenţiona să demisioneze din funcţia de director general, în favoarea lui Chase Carey, directorul executiv al grupului”, a titrat cotidianul “The Wall Street Journal” pe site-ul său de Internet, citând surse apropiate dosarului.