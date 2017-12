Şeful APIA va fi cercetat sub control judiciar

Curtea de Apel Suceava a înlocuit, astăzi, măsura arestării preventive în cazul şefului APIA, Gheorghe Benu şi adjunctului APIA Suceava, Delia Moldoveanu, aceştia urmând să fie cercetaţi sub control judiciar în dosarul privind acordarea ilegală de subvenţii agricole. Purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Suceava, Rodica Neagu-Dumitrescu, a declarat că magistraţii au stabilit ca Gheorghe Benu şi Delia Moldoveanu să fie cercetaţi sub control judiciar. Tribunalul Suceava a decis, în urmă cu o săptămână, ca directorul general al APIA, Dorel Gheorghe Benu, şi directorul adjunct al APIA Suceava, Delia Moldoveanu, să fie cercetaţi în arest la domiciliu, în timp ce medicul veterinar Neculai Toma şi consilierul judeţean liberal Ioan Piticari să fie cercetaţi sub control judiciar. DNA Suceava a contestat deciziile la Curtea de Apel Suceava, care a revocat măsura arestării la domiciliu în cazul primilor doi, care vor fi cercetaţi sub control judiciar.