Şeful Biroului Vamal Constanţa-Sud Agigea, reaudiat în dosarul „Cocaina”

Tribunalul Constanţa a decis, ieri, să îl reaudieze pe Iulian Teşeleanu, şeful Biroului Vamal Constanţa-Sud Agigea, ca martor în dosarul „Cocaina”, aflat pe rolul acestei instanţe. El a mai apărut în faţa judecătorului în luna octombrie, însă a refuzat să răspundă la întrebările avocaţilor despre modalitatea în care procurorii DIICOT au efectuat controlul celor două containere în care s-a descoperit tona de cocaină. „Nu pot dezvălui care sunt procedurile confidenţiale ale organelor judiciare în astfel de cazuri, dacă le spun în şedinţă publică ar însemna să dau în vileag anumite aspecte pe care nu am voie să le spun. Pot să zic ce am făcut atunci numai în şedinţă fără public, întrucât consider că aceste informaţii sunt secrete de serviciu şi ar putea afecta viitoarele anchete ale DIICOT!”, a declarat atunci Iulian Teşeleanu. Instanţa a cerut Autorităţii Naţionale a Vămilor din România (ANVR) să spună dacă amănuntele pe care şeful Biroului Vamal Constanţa Sud-Agigea nu vrea să le facă dezvăluie sunt considerate secrete de serviciu, iar răspunsul ANVR a fost că Teşeleanu poate vorbi fără nicio teamă în şedinţă publică. Drept urmare, magistratul care îi judecă pe cetăţeanul spaniol Antonio Cano Alvarez, Elena Ramona Cioroabă şi Adrian Vasile Chiribău pentru trafic de droguri, a dispus citarea lui Iulian Teşeleanu la termenul din ianuarie 2010. Reamintim că în acest dosar sunt arestate trei persoane pentru o contrabandă cu 1.200 de kg de cocaină descoperită, la începutul acestui an, în Portul Constanţa-Sud Agigea. Afacerea a fost scoasă la iveală după ce poliţiştii au oprit unul dintre containere în timp ce ieşea din Portul Agigea. Anchetatorii au stabilit că activitatea era coordonată de cetăţeanul spaniol Antonio Cano Alvarez, ajutat de Elena Ramona Cioroabă şi Adrian Vasile Chiribău. Cei doi l-au racolat pe cel de-al patrulea român, Matei Iacob, un gălăţean care avea sarcina de a înlesni efectuarea operaţiunilor vamale în Portul Constanţa-Sud Agigea. Procurorii DIICOT Constanţa care i-au trimis în judecată pe cei trei spun că, în urma percheziţiei informatice efectuate la calculatoarele Ramonei Elena Cioroabă, s-a aflat că ultimele cuvinte cheie căutate pe Google au fost „droguri”, „captură”, „cât îţi iei pentru trafic de droguri” şi alte informaţii despre legislaţia despre trafic de narcotice.