Șeful CJPC Constanța, amenințat!

Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, Horia Constantinescu, a primit amenințări, după cum susține chiar el, de la ginerele lui Pelehra - de la Cuptorul cu Plăcinte din Constanța, unitate alimentară închisă recent de către comisari din cauza condițiilor improprii de funcționare. ”(...) copil de mason... o parte din romii din Constanța nu vor mai vota PSD. Am mai înțeles că și tu ai tente de a deveni primar, voi lucra și eu împotriva ta. Ne-ai pus bine vara asta și lumânări multe vor arde pentru sănătatea ta...”, este mesajul de la ginerele lui Pelehra, pe care Horia Constantinescu l-a primit pe rețeaua de socializare Facebook, mesaj pe care șeful CJPC a considerat că trebuie să îl facă public. În replică, Horia Constantinescu a declarat⁠⁠⁠⁠ că nu se lasă intimidat sub nicio formă de amenințări, dimpotrivă: „Nu îmi este frică de astfel de acțiuni! Mi-am asumat tot, când am coborât în arenă“. Precizăm că CJPC Constanța alături de ANPC au declarat război agenților economici care nu respectă legislația și care, implicit, pun în pericol sănătatea consumatorilor. Atât șeful CJPC Constanța, cât și directorul ANPC, Paul Anghel, au promis că vor face curat pe litoral, dar și în Constanța. Pe piață trebuie să rămână doar adevărații agenți economici, care vor să investească pentru siguranța consumatorilor. Șeful CJPC a spus că nu are de gând să depună vreo plângere.

”ESTE DEJA PREA MULT...”

Reamintim că inspectorii CJPC au mai avut de-a face cu amenințări chiar luna trecută, comisarii fiind chiar închiși pentru câteva minute într-un loc găsit cu probleme din Satul de Vacanță, ”La Steaguri”. ”Bună seara tuturor, încercând să fiu cât se poate de scurt deși îmi este aproape imposibil vreau să vă fac un brief în legătură cu controalele desfășurate astăzi (8 iunie) în Constanța - Mamaia, și anume: ca urmare a unei tematici de control locale cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul protecției consumatorilor la operatorii economici care desfășoară activități de alimentație publică și unități de cazare primire turistică, am verificat mai multe unități în care din păcate am găsit în spațiile de depozitare carne și preparate din carne în afara durabilității minimale sau fără elemente de identificare. Un operator economic a recurs la trivialități și încercând să impresioneze și-a provocat tăieturi la nivelul frunții. A proliferat amenințări și acuze la adresa colegilor și a sfârșit prin a ordona angajaților lui să închidă ușile și să blocheze ieșirile într-un gest clar de intimidare. Este deja prea mult și ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să treacă firesc pe lângă noi, ci trebuie să atragă atenția că mâine un organ de control al statului poate fi reținut/sechestrat, poate chiar înjunghiat sau omorât doar pentru că își face datoria (...) în anul 2017? Îi felicit pe colegii mei pentru modul profesionist în care s-au comportat”, acesta era mesajul directorului ANPC, Paul Anghel, la scurt timp după mediatizarea incidentului. Și n-a trecut mult timp, iar comisarii CJPC primesc noi amenințări!