Şeful grădinii zoologice din Kiev, concediat pentru că nu a găsit nevastă pentru elefant

Primarul capitalei ucrainiene l-a concediat pe şeful grădinii zoologice din localitate pentru că acesta nu a reuşit să găsească o femelă pentru un elefant. Primarul Leonid Chernovetsky a spus că achiziţionarea şi întreţinerea elefantului au fost plătite din fondul de sponsorizare al grădinii zoologice şi că adjuncţii săi au fost, de asemenea, implicaţi în proiect. “Hrănesc elefantul cu alimente în valoare de 13.000 de dolari pe trimestru sau pe lună, nu-mi mai amintesc. Mănîncă mult. Este singur şi are nevoie de o soţie, are 30 de ani şi nu are pe nimeni, deşi este arătos, chiar chipeş”, a afirmat primarul.

Primarul Chernovetsky este cunoscut pentru iniţiativele sale extravagante, precum înfiinţarea unui cimitir pentru animalele de companie, sub conducerea Kiev Zoo. “Dacă vrei să-ţi îngropi broasca, ar trebui să comanzi o piatră de mormînt. Noi o vom grava pentru o mie de dolari, pentru ca broasca să ştie că nu s-a născut degeaba”, a precizat primarul Kievului.