Șeful Guvernului scoțian contestă autoritatea Theresei May

Nicola Sturgeon, şeful Guvernului scoţian, a intensificat, marţi, criticile la adresa Londrei, acuzând, în contextul disputelor privind independenţa Scoţiei din cauza Brexit, că premierul britanic, Theresa May, nu a fost "aleasă de nimeni".

Scoţia, regiune a Marii Britanii, vrea să organizeze un nou referendum proindependenţă, în contextul deciziei Guvernului de la Londra privind ieşirea din Marea Britanie. Scoţia speră să rămână membră a Uniunii Europene, deşi Bruxellesul a semnalat că obţinerea independenţei nu ar garanta rămânerea în UE.

În contextul disputelor din ce în ce mai intense, Nicola Sturgeon a amintit marţi că Theresa May nu a devenit prim-ministru în urma alegerilor.

"Eu am fost aleasă în funcţia de prim-ministru al Scoţiei pe baza angajamentului clar privind un nou referendum. Dar premierul (Theresa May -n.red.) nu este încă aleasă de nimeni", a declarat Nicola Sturgeon, citată de cotidianul The Independent.

După referendumul din iunie 2016, prin care britanicii au decis la limită ieşirea din UE, premierul David Cameron, care organizase plebiscitul din raţiuni populiste deşi pleda pentru rămânerea în Blocul comunitar, a demisionat. Pe fondul criticilor intense, Boris Johnson, unul dintre liderii taberei pro-Brexit, nu a putut fi numit premier, astfel că Theresa May a fost desemnată de Partidul Conservator, probabil ca soluţie de compromis, în fruntea Guvernului. Noul Cabinet nu a avut nevoie de votul Parlamentului, dar probabil l-ar fi putut obţine, dat fiind că Partidul Conservator are majoritate.