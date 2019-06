Șeful IGPR despre polițitul ucis: Acțiunea a fost organizată defectuos de inspectorat

19:29:06 / 03 Iunie 2019

Despre dotari

Dupa moartea politistului de la tf au fost aduse la secțiile de politie cate 3-4 veste de protectie. Suntem in anul 2019 si cred ca exista ecipament de protectie mai performant. As avea rugaminte ca dl buda sa puna o astfel de vesta pe dansul , sa vina in fata opiniei publice si sa incerce sa fuga 20 metri dupa cineva. Aceste veste au peste 30 kg. In politie mai sunt fete care lucreaza in strada si merg la interventii, si cred ca daca ar pune o vesta pe nu s-ar mai putea misca