Şeful Pentagonului vine în România

Tensiunea din Marea Neagră, pe fondul conflictului din Crimeea care a reaprins flacăra „Războiului Rece“, a atins, ieri, un nou prag ascendent după ce oficialii americani au anunţat că distrugătorul „USS Truxtun”, din clasa „Arleigh Burke“, se va afla, în perioada 8-11 martie, în Portul Constanţa, pentru o vizită de rutină şi exerciţii comune cu România şi Bulgaria. Distrugătorul este o adevărată forţă, având la bord mai multe tipuri de rachete tip sol-aer, respectiv antibalistice (de tip SM-3), antisubmarin şi rachete de croazieră Tomahawk, precum şi dispozitive de artilerie. „USS Truxtun” a plecat, ieri, din Portul Souda, iar reprezentanţii US 6th Fleet care operează în zona Euro-Africană spun că exerciţiile la care va participa nava au fost planificate cu mult timp înainte ca nava să plece din Statele Unite. „Distrugătorul are un echipaj format din 300 de marinari şi face parte din grupul de nave care însoţeşte portavionul „USS George H.W. Bush” (ancorat în Portul Pireu, din Marea Egee - n.r.). Marina SUA este hotărâtă să ajute la ridicarea gradului de securitate şi de stabilitate al tuturor ţărilor din Europa şi Africa, iar prezenţa noastră şi misiunile din această zonă sunt o rutină“, se mai arată în comunicatul remis de US 6th Fleet. „USS George H.W. Bush” (CVN-77) este un portavion nuclear din clasa „Nimitz” şi are la bord peste 90 de avioane de luptă şi un echipaj de 5.000 de militari.

CONSPIRAŢII… SAU NU! Prezenţa „USS Truxtun” a fost făcută publică după ce presa rusă a speculat că în Marea Neagră ar urma să intre portavionul american „George H.W. Bush”. Aceste ipoteze au apărut după ce autorităţile turce au recunoscut oficial că au permis unei mari nave americane să tranziteze strâmtorile către Marea Neagră. Cert este că numărul navelor militare din zonă creşte de la o zi la alta. Ucraina a adus la Odessa nava de război „Hatman Sahaidacinîi”, iar Rusia a mobilizat navele „Saratov” şi „Yamal”. Cele trei nave de luptă au intrat în Marea Neagră marţi dimineaţă. Pe fondul acestor mişcări de trupe, şeful Pentagonului, Chuck Hagel, a anunţat că va efectua, luna viitoare, o vizită în România. El se va întâlni cu Victor Ponta, Traian Băsescu şi cu omologul său, Mircea Duşa. Pe agenda discuţiilor se află: situaţia din Ucraina, consultări cu privire la poziţia Rusiei, evoluţia cu privire la amplasarea scutului american antirachetă la Deveselu, utilizarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu pentru retragerea trupelor americane din Afganistan, dar şi valoarea strategică a României în contextul regional din ce în ce mai complicat. Prezent la Iaşi, ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a declarat, ieri, că, după aderarea României la NATO, armata a devenit un ambasador important al ţării noastre în lume, prin participarea, cu succes, a militarilor români la mai multe misiuni în diverse teatre de război.