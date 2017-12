Şeful Poliţiei Cernavodă a fost eliberat din funcţie

06:49:23 / 22 Februarie 2014

De ce l-ai omorat pe tata?

Pestii din Cernavoda stiau ca tata,Duti DOBRESCU,sofer de taxi este drog-dealer.Si cms. Nicolae Emilian a stiut,si l-a santajat,astfel ca tata ii dadea lunar plicul cu bani acestuia.Chiar mi l-a aratat si mi-a povestit ca nu poate altfel.Intr-o zi,ofiterii sub acoperire de la Bucuresti l-au prins pe tata cu droguri in vasul de expansiune de la masina lui,un CIELO.Atunci ,EMIL A TRECUT LA AMENINTARI,CA-L OMOARA PE TATA DACA DECLARA CA-I DADEA LUI SPAGA.Tin minte ca stateam cu totii pe aceeasi strada,LT.I.Musat,si Emil il pandea pe tata aproape zilnic sa-i aduca aminte de ce are de facut.Tata nu a mai rezistat si in urma presiunilor psihologice (cms.Emil chiar i-a aratat pistolul cu care-l va impusca!),tata s-a sinucis prin electrocutare.L-am gasit in casa cu un cablu electric infasurat in jurul corpului,apoi bagat in priza.A ales tacerea decat sa-l execute Cms Nicolae.Cred in pedeapsa divina si o astept sa-l i-a pe acest criminal moral!