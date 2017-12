Şeful poliţiei din Topraisar, agresat de un recidivist

Comuna Topraisar a fost, miercuri noaptea, scena unui scandal de proporţii provocat de o adunătură de infractori care au putut fi potoliţi doar de focurile de armă ale poliţiştilor şi de intervenţia trupelor DIAS ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. Şeful Postului de Poliţie Topraisar, ag. şef Marian Cupeş spune că a fost sesizat de Marcela Sava, administratorul barului “Blue Mar” din localitate, că în faţa localului s-au adunat mai multe persoane care dau o petrecere cu lăutari şi muzică la maxim chiar în mijlocul drumului care traversează comuna. “Nu a fost singura sesizare primită. Mai mulţi localnici m-au sunat să îmi spună că nu se pot odihni din cauza muzicii”, a declarat ag. şef Marian Cupeş. Şeful de post, împreună cu adjunctul său s-au deplasat la localul respectiv pentru a-i linişti pe petrecăreţi. Ajunşi în faţa barului “Blue Mar” au constatat că un grup format din aprox. zece persoane, cunoscuţi infractori din Constanţa şi din alte comune ale judeţului, stăteau pe o canapea în mijlocul străzii, iar în faţa lor, din mai multe boxe puternice, date la maximum, răsuna muzica interpretată de un taraf de lăutari din Topraisar. “Am încercat să le spunem că este tîrziu şi trebuie să închidă muzica, însă unul dintre ei, Dumitru Dragnea, din Topraisar, a devenit foarte nervos şi a început să se manifeste violent”, a spus Marian Cupeş. Şeful de post susţine că Dragnea s-a ridicat de pe canapea şi a început să îl înjure şi să îl scuipe, apoi s-a dezbrăcat în pielea goală şi a încercat să îl lovească pe poliţist. Cupeş a scos pistolul şi l-a somat pe agresor să se cuminţească, spunîndu-i că în caz contrar va fi nevoit să facă uz de arma din dotare. Dragnea s-a retras cîţiva paşi şi a continuat cu injuriile. “Văzînd că nu se poate discuta cu el, am plecat la Post de unde am luat legătura cu conducerea Inspectoratului şi am solicitat sprijinul trupelor DIAS”, a mai adăugat poliţistul agresat. Cei doi oameni ai legii au aşteptat sosirea ajutoarelor în faţa Postului de Poliţie din Topraisar, situat la aproape 50 m de locul unde se desfăşura “concertul în aer liber”. Ag. şef Cupeş spune că, în acest timp, cei care îl însoţeau pe Dumitru Dragnea s-au urcat în maşini şi au plecat cu tot cu lăutari, însă protagonistul “circului” a vrut să se răzbune pe poliţiştii care i-au stricat petrecerea. “A oprit maşina în faţa postului, a coborît şi, după ce s-a dezbrăcat din nou în pielea goală a luat o bîtă din automobil şi a început să ne ameninţe. După ce a terminat cu ameninţările, a aruncat bîta şi s-a apropiat intenţionînd să se urineze pe noi. Am încercat să îl îndepărtez, dar el mi-a rupt cămaşa, după care mi-a tras un pumn în ochi spărgîndu-mi arcada”, a relatat cele întîmplate şeful de Post din Topraisar. După ce a fost lovit, ag. şef Cupeş a scos pistolul şi a tras un foc de avertisment în aer, Dragnea retrăgîndu-se către autoturismul cu care sosise. Enervat şi aflat în stare de ebrietate, agresorul a spart unul din geamurile maşinii cu pumnul, după care a încercat să fugă la bordul ei. Cei doi poliţişti s-au postat în faţa autoturismului moment în care şi-au făcut apariţia şi trupele DIAS. La vederea “mascaţilor” Dumitru Dragnea s-a liniştit brusc şi s-a predat. Agresorul este cunoscut de poliţişti ca fiind un infractor periculos. Oamenii legii spun că, în urmă cu cinci ani, acesta a accidentat mortal o fetiţă de cinci ani care traversa strada. La vremea respectivă, Dragnea a fugit de la locul accidentului pentru că era băut şi nu avea permis de conducere. Ulterior, el a fost condamnat şi, după ce a executat un an, a fost eliberat condiţionat din penitenciar. La scurt timp, Dragnea a sechestrat un bărbat din localitate pe care l-a dus cu maşina pe cîmp unde l-a bătut pînă a intrat în comă. Dragnea mai este cercetat într-un dosar pentru proxenetism. Agresorul a fost audiat de procurorii Parchetului Mangalia care au propus instanţei arestarea lui. Cîteva ore mai tîrziu, judecătorii au emis pe numele lui Dumitru Dragnea mandat pe o perioadă de 29 de zile pentru ultraj şi ultraj contra bunelor moravuri.