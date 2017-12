Şeful poliţiei londoneze, demisionat

Sir Ian Blair, şeful poliţiei londoneze, a demisionat vineri, aşa cum anunţase la începutul lunii octombrie, în urma criticilor legate de modul cum a condus forţele de ordine şi a gestionat anchetele importante. Ian Blair renunţă la funcţie cu 16 luni înainte de expirarea mandatului său de cinci ani, la cererea primarului conservator al Londrei, Boris Johnson. Anunţîndu-şi decizia, la începutul lunii octombrie, Blair a spus: ”Noul primar mi-a spus clar, într-un mod foarte plăcut şi hotărît, că vrea o schimbare de conducere la poliţia metropolitană. Fără sprijinul primarului, consider că nu îmi pot continua activitatea”. Demisia intervine după ce Blair, în vîrstă de 55 de ani, a fost criticat în mai multe rînduri, în special pentru împuşcarea brazilianului Jean Charles de Menezes, confundat cu un suspect de terorism, la scurt timp după atentatele din iulie 2005.

Ian Blair a avut un mandat agitat din 2005, de la preluarea conducerii forţelor de poliţie londoneze, care numără 31.000 de membri. În 2006, el a fost nevoit să ceară scuze familiei a două fetiţe ucise, Holly Wells şi Jessica Chapman, după ce a spus că nimeni nu înţelege de ce dispariţia lor a dominat ştirile zile la rînd. La începutul acestui an, un ofiţer de origine asiatică, cel mai înalt gradat asiatic din poliţia londoneză, l-a acuzat de discriminare rasială, dispută care s-a rezolvat în afara justiţiei, săptămîna aceasta. Pe de altă parte, vara aceasta au apărut suspiciuni după ce poliţia londoneză a încheiat un contract de trei milioane de lire sterline cu o companie de IT deţinută de un vechi prieten al lui Blair. Şeful poliţiei londoneze a respins întotdeauna criticile şi a afirmat de mai multe ori că nu are intenţia de a demisiona. Succesorul său nu a fost anunţat încă.