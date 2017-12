Șeful Protecției Consumatorilor, ironizat la un control în zona NEVERSEA

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, Horia Constantinescu, a anunţat vineri seara într-o postare pe pagina sa de Facebook că locațiile închise doar cu două zile înaintea festivalului Neversea continuă să-și desfășoare activitatea. Este vorba despre locații situate chiar în zona de desfăşurare a festivalului. Horia Constantinescu s-a arătat revoltat de faptul că, pe fondul evenimentelor de divertisment, autorităţile “închid ochii” la nereguli.

Acesta a dat de înţeles că reprezentanții Neversea ar fi împiedicat accesul OPC în incinta desfășurării evenimentului musical. La fel, nici jandarmii nu ar fi cooperat cu şeful OPC.

Sâmbătă, Constantinescu a revenit cu precizări, comentând că i s-a vorbit ironic de către agenţii de pază de la Neversea: “Din cauza controlului efectuat in zilele trecute si a masurilor luate, adica OPRIREA TEMPORARA PANA LA REMEDIEREA DEFICIENTELOR, pentru doua dintre terasele aflate in incinta Neversea, am vrut sa trec aseara, la deschidere, sa verific situatia acestora. Pentru a evita ideea ca trec „la o bere” cum au crezut probabil „baietii”, fac precizarea ca am fost in posesia a 40 de abonamente, pe care le-am oferit colegilor din tara, aflati la Comandament si a 4 invitatii lasate acum o luna de avocatul organizatorilor. Odata ajuns la intrarea efectiva (acolo unde se verifica posesia bratarii) am fost intampinat de un tanar angajat al ZIP, care mi-a recomandat sa ma joc cu legitimatia mai incolo, pentru ca fara bratara nu pot intra. Trecand peste impertinenta afirmatiei, am cerut sa fie chemat un sef de obiectiv, care a refuzat si el sa-mi permita accesul, cu toate ca cerusem sa fiu insotit, atat la intrare, cat si in scurta trecere prin incinta, unde doream sa fotografiez cele doua locatii! Am sunat la domnul Vizitiu, pentru a solicita sprijinul politiei, dar am aflat ca acolo este un eveniment privat, in grija jandarmeriei. Dupa ce mi s-a sugerat sa primesc totusi o bratara, pe care am refuzat-o, am primit suportul a doi jandarmi. Chiar si in prezenta dansilor, agentii au refuzat sa-mi permita accesul, tratand inclusiv prezenta acestora cu obraznicie și au un protocol cu ANPC prin care sunt obligati sa ne acorde suportul! Viceprimarul Babu, complice la dezastrul alimentar de pe plajă sau doar lipsit de interes pentru viețile oamenilor?”, este mesajul șefului OJPC Horia Constantinescu.

“Acesta este un eveniment in folosul comunitatii, sau si comunitatea primeste cateva firimituri?! Locatiile inchise de noi NU AU AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE EMISA DE PRIMARIE, deci nu functioneaza legal, iar Babu se ia de OPC ca facem controale! ISU nu are avizata aceasta „petrecere”, dar lasa doua unitati sa lucreze cu butelii intr-o constructie de lemn (fara autorizatie de construire)! Iar restul deficientelor festivalului intr-un episod viitor! Aseara doar am verificat aplicarea acestora. Vom aplica noi măsuri!”, a mai transmis şeful OPC Constanţa.

Amintim că „Momentul 0“ al Comandamentului Litoral 2017 a fost anunțat în cadrul unei conferințe de presă organizate cu o zi înainte de startul Festivalului Neversea - eveniment la care erau așteptați peste 170.000 de oameni - de către conducerea Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) din Constanța. Comisarul șef adjunct, Horia Constantinescu, a declarat că pur și simplu nu vrea să tolereze nimic, cu alte cuvinte cine vrea să își desfășoare activitatea în domeniul public alimentar să o facă 100% cu simț de răspundere, iar cine nu - să părăsească sistemul. În ultimele 72 de ore dinaintea festivalului de muzică, cea mai mare parte a atenției echipelor de control din cadrul Comandamentului Litoral 2017 s-a îndreptat către zona care va găzdui uriașul eveniment - Neversea, tematică susținută de directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel. Au fost verificați circa 50 de agenți economici din zona festivalului (hoteluri, unități de alimentație publică), în urma deficiențelor constatate acordându-se sancțiuni în valoare de 200.000 de lei, dar au fost eliberate și decizii de suspendare a activității. ”Cred că aceste decizii au condus la trezirea comerciantului în raporturile pe care trebuie să le aibă cu un consumator european”, a spus Constantinescu. Astfel, potrivit comisarului șef adjunct, au fost descoperite unități cu profil alimentar unde „gândacii colcăiau, starea de salubritate era cruntă, fără flux“. Oficialul CJPC s-a arătat extrem de indignat de faptul că a descoperit unități cu profil alimentar care nu aveau autorizații de funcționare de 3 ani (Vraja Mării și Ana Modern), în schimb aveau avize sanitar-veterinare (!?). Ba mai mult, respectivele unități fuseseră verificate recent de către medicii veterinari. Ciudat este faptul că echipele de control precedente nu au considerat nimic dramatic în faptul că degradarea localului era evidentă, de ani buni, așa cum susține comisarul CJPC.

REACȚIA ORGANIZATORILOR NEVERSEA LA SCANDALUL CU OPC

„Referitorla restricționarea accesului autorităților de control în perimetrul festivalului NEVERSEA, dorim să facem următoarele mențiuni: perimetrul festivalului cât și accesul în festival a fost asigurat de către societatea de pază și protecție ZIP Security, pe baza unui contract de prestări servicii semnat între societatea de pază și organizatorii festivalului. Precizăm că organizatorii festivalului nu au solicitat și nu vor solicita în nici un moment societății de pază să pună în practică acțiuni care să contravină legilor din România. Angajații firmei de pază contractate au obligația de a cunoaște legislația și de a o aplica, legislație care menționează că accesul organelor de control în perimetrul unui eveniment nu poate fi obstrucționat sau restricționat.

Menționăm că în calitate de organizatori, sprijinim orice acțiuni de control ale autorităților abilitate, deoarece siguranța și confortul tuturor participanților pe perioada festivalului reprezintă unele din principalele noastre preocupări“, arată organizatorii NEVERSEA într-un comunicat.

Citește și:

„Nu ne dorim ca NEVERSEA să fie Colectiv 2!?“

Terasa Vraja Mării, închisă! 14.000 de lei, amenzi pentru mai multe restaurante

Atenție unde mâncați! Ce au găsit veterinarii în Venus, Vama Veche, Neptun şi Costineşti?

Veterinarii au lansat Comandamentul Sezon Estival! Unde faceți sesizările?