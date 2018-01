Șeful statului, criticat de o judecătoare la CSM

Judecătoarea Gabriela Baltag l-a criticat pe preşedintele Klaus Iohannis, spunând că speră ca la următoarea întâlnire să nu se mai discute despre politică la şedinţa CSM. Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit, în şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii despre OUG 13, moţiunea de cenzură, Guvernul Grindeanu şi evoluţia politică. „Am fost, mărturisesc, dezamăgită şi astăzi (vineri, n.r.), auzind că vorbind despre justiţie, dumneavoastră aţi adus câteva critici relaţiei noastre cu partenerii politici. Sperăm ca anul 2018, cel al unitatii, va aduce la întâlnirea următoare, un an în care factorul politic să nu existe in Consiliu. Astea, din partea unui judecător pe scaun de 24-25 de ani de acitivitate şi probabil ca mine gândesc mulţi", a spus judecătoarea Gabriela Baltag. Klaus Iohannis a criticat felul în care guvernul şi parlamentul au abordat modificarea legilor justiţiei, spunând că aceste schimbări sunt făcute netranparent, în folosul unor urmăriţi sau chiar condamnmaţi penal. "2017 a început cu o acţiune reprobrabilă a guvernului de atunci, în încercarea de a promova ordonanţe care urmau să schimbe fundamental politica penală a statului român fără discuţie, fără dezbatere publică serioasă. La vremea respectivă am făcut o vizită inopinată la guvernul de atunci şi românii s-au supărat. Au fost cele mai mari demonstraţii publice pe care le-am avut după Revoluţie. Nefericita OUG 13 a fost hotărâtă în Guvern, pe urmă a fost retrasă, pe urmă au fost nenumărate discuţii. În fine, acel Guvern s-a dovedit a fi de scurtă folosinţă şi a fost schimbat, iarăşi, foarte neuzual de propriul partid. A urmat al doilea Guvern, în primul an de după alegeri, deja un semn de oarecare neclaritate în cadrul coaliţiei de guvernare. Dacă nici în primul an după alegeri nu ştii ce guvern să pui, se pune întrebarea dacă ştii ce vrei cu această ţară", a declarat Klaus Iohannis, în faţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Şeful statului a continuat să vorbească despre modul în care se modifică legile Justiţiei şi ce se întâmplă în Parlament. "A urmat al doilea Guvern, care este şi acum în funcţie, au reapărut, s-au reaprins discuţiile în jurul modificărilor Legilor justiţiei, a urmat o procedură pe care eu am considerat-o foarte netransparentă, s-au iniţiat modificări în Guvern, care pe urma nu au fost în Guvern, au fost duse cumva, printr-o procedură nemaivăzuta într-o comisie specială a Parlamentului. După părerea mea, a fost total nesatisfacatoare de ce nu s-a respectat o procedura clară, pe care o cunoaste toată lumea? Cei din sala cu certitudine o cunosc, chiar din mai multe puncte de vedere, şi guvernamental, şi constituţional. S-a ales o procedura nemaivazută, netransparentă şi s-au ignorat pe faţă toate avizele sistemului. CSM-ul, dvs, aţi dat mai multe avize negative acestor modificari şi cred ca dvs sunteţi cei care stiţi cel mai bine daca modificarea este fezabila", a mai spus Iohannis.