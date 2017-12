Şeicul Hassan bin Jabor Al Thani l-a felicitat pe Cătălin Botezatu

Deşi, din punct de vedere calendaristic, vara a luat sfîrşit, staţiunea Mamaia a devenit, weekend-ul trecut, concurentă a celebrelor staţiuni Saint Tropez şi Monte Carlo. „Class One Romanian Grand Prix”, prima cursă de Formula 1 pe apă, care s-a desfăşurat în România, a oferit un spectacol unic de viteză, aducînd la malul mării numeroase personalităţi pasionate de ambarcaţiuni de mare viteză, dar şi cîţiva dintre cei mai bogaţi oameni din lume.

Fiind un eveniment de amploare, la fel ca oriunde în lume, s-a organizat şi o seară de gală în onoarea tuturor celor participanţi, hotelul Rex fiind gazda „Class One Romanian Grand Dinner”, care s-a desfăşurat sîmbătă, începînd cu ora 21.00. Special pentru această seară, proprietarul hotelului, Rani Adamescu, a transformat saloanele, cafenelele şi chiar recepţia într-un imens podium de prezentare încadrat de… mesele invitaţilor. Printre cei prezenţi la „Class One Romanian Grand Dinner” s-au numărat şi Primarul Municipiului Constanţa, Radu Mazăre şi deputatul PSD, Alexandru Mazăre.

Datorită numeroaselor prezentări de modă efectuate la evenimente similare, precum celebra cursă de Formula 1 de pe circuitul de la Monte Carlo, unde a realizat prezentări de modă patru ediţii consecutive, dar şi a altor succese repurtate pe podiumurile internaţionale, Cătălin Botezatu a fost unul dintre invitaţii de onoare ai serii. Colecţia de lenjerie intimă şi costume de baie pentru femei marca Botezatu a fost îndelung aplaudată de către invitaţi, apariţia modelelor în lenjerie intimă lăsîndu-i pe aceştia fără cuvinte şi făcîndu-i să uite de delicatesele culinare oferite de organizatori. Şeicul Hassan bin Jabor Al Thani, extrem de preţios şi pretenţios în ceea ce priveşte apariţiile sale în public, a fost prima persoană care a admirat colecţia lui Cătălin Botezatu şi care l-a felicitat pe designerul român pentru creaţiile sale, statutul său permiţîndu-i să facă o scurtă vizită în culise, chiar înainte de începerea evenimentului. „Colecţia prezentată a fost una Class One, pentru un eveniment Class One. A trebuit realizat ceva cu eleganţă, iar machiajul a fost unul sofisticat. Am tot respectul pentru primarul Radu Mazăre, care a organizat acest eveniment de amploare”, a mărturisit Cătălin Botezatu.