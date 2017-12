Şeicul Hassan Bin Jabor Al-Thani nu mai vine la Mamaia

După ce a avut două accidente în primele două curse din acest sezon al Class One World Powerboat Championship, distrugîndu-şi ambele ambarcaţiuni, Şeicul Hassan Bin Jabor Al-Thani a luat o decizie şocantă. Acesta a decis să retragă echipa Spirit of Qatar Team din actualul sezon, decizia intrînd în vigoare chiar înaintea celei de-a treia etape, Class One Romanian Grand Prix, programată în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia. Conform secretarului general al International Offshore Team Association (IOTA), Marco Sala, au fost depuse numeroase eforturi pentru a schimba această decizie, însă Şeicul Hassan Bin Jabor Al-Thani a rămas pe poziţii. Decizia sa a venit pe fondul incidentului din timpul cursei de la Grand Prix-ul Norvegiei, la Arendal, desfăşurat în perioada 17-19 iulie, la Arendal, Şeicul acuzînd comportamentul neadecvat al celorlalte echipe în momentul startului, dar şi faptul că oficialii cursei au reacţionat cu întîrziere la cele întîmplate şi nu au luat nici o sancţiune împotriva celor care au greşit în timpul cursei. “Ne-a surprins şi pe noi decizia Şeicului Hassan Bin Jabor Al-Thani. Ştiam că este accidentat şi are problema tehnice la ambarcaţiuni, dar varianta oficială anunţată de IOTA este că decizia a fost luată după un incident în cursa de la Arendal. Poate va reveni asupra hotărîrii, dar este clar că nu va veni la Constanţa. Este o pierdere, dar cursa merge înainte, pentru că spectacolul va fi asigurat. Avem cam acelaşi număr de ambarcaţiuni ca şi anul trecut, pentru că vor veni şi cele două ambarcaţiuni de la Maritimo Australia, iar la Constanţa va participa pentru prima oară şi o ambarcaţiunea înscrisă de Dubai pe scheletul echipei Victory”, a declarat Alin Vintilă, project manager la Power Marine, firma organizatoare a Class One Romanian Grand Prix.

După două etape, ambarcaţiunea pilotată de Şeicul Hassan Bin Jabor Al-Thani şi cel mai titrat participant în Class One World Powerboat Championship, Steve Curtis, Qatar 96, ocupa locul 4 în clasamentul general, cu doar 15 puncte, la mare distanţă de prima clasată, Victory 1. În schimb, Qatar 95, se afla pe ultimul loc în clasamentul general, cu doar 4 puncte, dar ambarcaţiunea pilotată de Abdullah Al-Sulaiti şi Matteo Nicolini era în fotoliul de lider al Edox Pole Position Championship. Aventura Şeicului Hassan Bin Jabor Al-Thani în Class One World Powerboat Championship a început în 2003, cînd a devenit preşedintele Qatar Marine Sports Federation şi a format echipa Spirit of Qatar Team. Un an mai tîrziu, acesta a devenit primul pilot din Qatar care a cîştigat un Grand Prix, impunîndu-se la Oslo. În plus, Şeicul Hassan Bin Jabor Al-Thani, care a terminat pe podiumului clasamentului general în 2005 şi 2007, este actualul preşedinte al International Offshore Team Association, fosrul care patronează Class One World Powerboat Championship.