Seif al-Islam, rănit la o mână, într-un raid NATO

Seif al-Islam, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, a afirmat într-o înregistrare video difuzată duminică pe Internet că a fost rănit la o mână, în timpul unui raid efectuat de NATO împotriva convoiului său, în timp ce fugea din oraşul Bani Walid. ”În momentul în care părăseam Bani Walid, am fost ţinta unui raid al alianţei cruciate (NATO). 26 dintre tinerii noştri au căzut martiri, iar ceilalţi au fost grav răniţi”, a explicat Seif al-Islam, arestat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în sudul Libiei. ”Am fost rănit în acest raid care ne-a vizat în apropiere de Wadi Zemzem, la sud de Bani Walid”, a adăugat el în înregistrarea video, difuzată de centrul mediatic al oraşului Zenten, unde este deţinut de sâmbătă. Conform imaginilor difuzate după arestarea sa, Seif al-Islam, căutat de Curtea Penală Internaţională (CPI), avea mai multe degete bandajate la mâna dreaptă. Această mână nu era vizibilă în înregistrarea difuzată duminică. Purtând ochelari şi un turban maro, el a indicat că are nevoie de o intervenţie chirurgicală la mână. ”S-a convenit ca un cadru medical, inclusiv anestezişti, să vină aici, la Zenten, pentru operaţia de care am nevoie. Suntem aici cu fraţii şi cu apropiaţii noştri”, a conchis el. Potrivit mărturiilor unor combatanţi, Seif al-Islam a reuşit să fugă, rănit la o mână, după un raid al NATO la sud de Bani Walid, la jumătatea lunii octombrie.