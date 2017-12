Seiful Poştei, furat cu maşina... instituţiei

09:53:37 / 01 Februarie 2014

mafia

Caracatita , mafia , asta e atmosfera in Medgidia ! Sa iasa primarul si sa declare ce a facut pt "Siguranta si respect"-ul cetateanului ?! NIMIC ! Praf in ochi ! Este atributul primarului ca prin personalul pe care il are la dispozitie sa verifice si sa constate astfel de contraventii ! Dar pinochio doarme si se tot gindeste cu ivanca hotomanca ce sa mai faca pentru a desfiinta Apollo . Nu e departe momentul in care veti anunta pradarea " caseriei" de la Apollo , fiindca nici acolo nu se respecta legea ! Nu exista paza , sistem de monitorizare , seif , casiera ....ca sa nu mai zicem ca se incaseaza in centralele de cartier...Politia a primit "dispozitie" sa nu vada toate astea ! De ce ? Poate scapa de plati catre societatea asta si are el loc de manevre cu ivanca hotomanca , cruceru-vrajitoarea , iliasca-casaloata , etc....