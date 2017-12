Seism devastator în Haiti

Un cutremur deosebit de puternic a devastat, marţi, capitala haitiană Port-au-Prince, provocând moartea a mii de persoane. Traumatizaţi de seismul de magnitudine 7 care s-a produs la ora locală 16.53 (23.53, ora României), la doar 15 kilometri vest de capitală, numeroşi haitieni şi-au petrecut noaptea în aer liber, aşteptând ziua de miercuri pentru a începe numărarea morţilor şi evaluarea pagubelor. Preşedintele haitian, Rene Preval, a declarat că se teme că seismul ar fi ucis sute de mii de persoane, solicitând ajutor comunităţii internaţionale. “Parlamentul s-a prăbuşit. Sediul administraţiei fiscale s-a prăbuşit. Unele şcoli s-au prăbuşit. Unele spitale s-au prăbuşit. Unele şcoli sunt pline de cadavre”, a declarat preşedintele haitian. Seismul a fost urmat de 25 de replici foarte violente, cu o magnitudine de până la 5,9 grade. O alertă de tsunami a fost emisă imediat în întreaga regiune a Antilelor, dar a fost anulată marţi seară. Seismul a avariat peste 100.000 de case. Ţara din Marea Caraibelor are o populaţie de nouă milioane de locuitori. Circa 80% din haitieni trăiesc cu sub doi dolari pe zi.

Poliţiştii români aflaţi în misiunea ONU din Haiti nu au fost afectaţi de seism. România are un contingent de 21 de ofiţeri de poliţie, care desfăşoară activităţi de menţinere a păcii sub egida ONU, din anul 2006. Misiunea de Stabilizare a ONU în Haiti (MINUSTAH), creată în 2004, cuprinde peste 9.000 de angajaţi în uniformă, precum şi aproape 2.000 de angajaţi civili. Ea are autorizare de funcţionare sub această formă până la 15 octombrie 2010. Numeroşi angajaţi ai ONU sunt daţi dispăruţi în Haiti, după violentul seism care a distrus sediul MINUSTAH. Trei militari iordanieni şi patru militari brazilieni din cadrul misiunii ONU au murit, alţi 26 fiind răniţi, în urma seismului. Brazilia, care are cel mai mare contingent în Haiti, conduce misiunea ONU din cea mai săracă ţară a continentului american. Presa chineză a informat că opt militari chinezi au fost îngropaţi sub dărâmături şi zece erau daţi dispăruţi. UNESCO a anunţat miercuri că nu are veşti din partea celor 14 angajaţi ai săi din Haiti.

Comisia Europeană a deblocat trei milioane de euro pentru un ajutor de urgenţă pentru Haiti. Suveranul Pontif a făcut apel la generozitatea tuturor în faţa situaţiei dramatice din Haiti, precizând că Biserica Catolică îşi va activa imediat instituţiile de caritate. ONU a adresat mesaje de alertă diferitelor birouri din lume, pentru a pregăti o mobilizare majoră a ajutoarelor pentru Haiti. SUA au anunţat imediat trimiterea unei echipe a agenţiei de ajutor pentru dezvoltare USAID, alcătuită din 72 de persoane şi şase câini antrenaţi pentru a căuta supravieţuitori. Ei vor transporta 48 de tone de echipamente de salvare. Venezuela a anunţat trimiterea unei echipe de ajutor umanitar de 50 de persoane, dar şi alimente şi medicamente. Şi Parisul a anunţat un ajutor de urgenţă. Ţările Americii Latine şi insulele vecine şi-au oferit rapid ajutorul. Banca Interamericană de Dezvoltare (BID) a deblocat un ajutor de urgenţă de 200.000 de dolari ce vor fi folosiţi pentru furnizarea de apă, alimente, medicamente şi adăposturi pentru victime.