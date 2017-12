Sejur cu dosar penal

Doi tineri din Ploieşti au fost reţinuţi, duminică noaptea, de lucrătorii Secţiei 2 Poliţie, după ce au furat benzină din rezervoarele a două Dacii parcate în zona Tomis Nord. Cei doi hoţi le-au povestit oamenilor legii că şi-au cheltuit banii în staţiunile de pe litoral împreună cu alţi trei prieteni. „Nu mai aveam cum să ajungem la Ploieşti. Am venit pe malul mării sîmbătă seară. Aveam cu noi doar 2,5 milioane de lei vechi. Am mers în Eforie Nord, şi într-o discotecă din Mamaia şi am cheltuit toţi banii. Pentru că nu aveam de gînd să rămînem aici, ne-am hotărît să luăm benzină din rezervoarele celor două maşini şi să plecăm spre Ploieşti. Am scos benzina cu un furtun şi am pus-o într-un bidon pe care l-am deşertat în rezervorul maşinii noastre” a declarat Alexandru Daniel Ioniţă, de 18 ani, unul dintre cei reţinuţi de oamenii legii. Adrian Colgicianu, de 20 de ani, complicele lui Ioniţă, a ajuns la concluzia că socotelile de acasă nu se potrivesc niciodată cu cele din tîrg :„Am crezut că cele 2,5 milioane de lei vechi ne vor ajunge pentru întregul sejur. Am calculat greşit. Îmi pare rău pentru ce am făcut”. Cei doi adolescenţi sînt cercetaţi în stare de libertate pentru infracţiunea de furt calificat.