Selecţia naţională Eurovision: 32 de melodii calificate

La Selecţia naţională Eurovision 2013 s-au calificat, potrivit site-ului TVR, 32 de melodii. Juriul a încheiat, joi, audiţiile de la Bucureşti, după cele care au avut loc la Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Craiova. Dintre melodiile calificate, telespectatorii şi juriul vor alege, în semifinalele din 23 şi, respectiv, 24 februarie, piesele care vor concura apoi în finala de pe 9 martie.

Melodiile calificate sunt: „The Best Thing in Life Is to Love\" - interpret Cristian Prăjescu, „I Believe in Love\" - Diana Hetea, „Pur toi et pour moi\" - Phaser, „Seven\" - Narcis Iustin Ianău, „Hello\" - Tudor Turcu, „All for Naught\" - 9 Gardens, „Confession\" - Natalia Barbu, „Criminal Mind\" - FreeStay, „Un Refren\" - Casa Presei, textier Robert Turcescu, „Sukar Transylvania\" - The Zuralia Orchestra, „Buddy Buddy\" - Edict, „Ma Ma He\" - Diana Matei, „Unique\" - Luminiţa Anghel, „Broken Heart\" - Maximilian Munteanu. La acestea se mai adaugă: „We Are One\" - Letiţia Moisescu, „Firebird\" - Tamara Sofi, „Wake Me Up\" - Georgiana Moraru, „Final de război\" - Cristina Haios, „Your Heart Is Telling Me So\" - Station 4, „Run Away With me\" - Ovidiu Anton, „Storyline\" - Alin Văduva, „Feel the Same\" – Mosquito, „Emilia\" - Electric Fence, „One Heart\" - Brigitta&Mihai (feat. TIPS), „I Feel So High\" - Claudiu Mirea, „Silver lining\" - Spin & Cezar Dometi, „La donna di nero\" - Liviu Cătălin Mititelu, „Dream Girl\" - Anthony, „Paralyzed\" - Andrei Leonte, „It\'s My Life\" - Cezar Florin Ouatu, „Spinning\" - Elena Cârstea Muttart, „What Is Love\" - Renee Santana.

Melodiile vor putea fi ascultate şi vizionate pe www.tvr.ro/eurovision, începând de luni.

Concursul Eurovision se va desfăşura, anul acesta, la Malmo, în Suedia, în perioada 14-18 mai.