Selecție pentru o echipă profesionistă de ciclism la Constanța

Clubul Sportiv Bilal Constanţa și-a propus să formeze o nouă echipă profesionistă de ciclism în Dobrogea, motiv pentru care caută tineri cu vârsta între 12 şi 16 ani, băieţi sau fete, pasionaţi de ciclism. „Am hotărât că este timpul să repunem pe tapet ciclismul de performanţă în Constanţa. Până pe 10 ianuarie, aşteptăm ca orice copil îndrăgostit de acest sport să ia legătura cu noi, iar de pe 14 ianuarie vom începe pregătirea pentru ca, în primăvară, să ştim exact componenţa echipei. Am dori ca atât echipa de fete, cât şi cea de băieţi să includă câte 8 ciclişti”, a anunțat președintele CS Bilal, Victor Bănescu. În plus, clubul constănțean organizează şi cursuri de iniţiere pentru copii cu vârsta între 6 şi 12 ani, dar aşteaptă la antrenamente orice pasionat de ciclism, indiferent de vârstă. „Suntem într-un regres enorm şi acum a venit timpul să ne unim forţele şi să scoatem din nou în faţă ciclismul românesc”, a completat Victor Bănescu. CS Bilal pregăteşte un an 2017 cu extrem de multe concursuri, singurul club profesionist de ciclism din Dobrogea urmând să organizeze două ediţii ale Cupei Mării Negre pentru copii şi tradiţionalul Tur al Dobrogei pentru seniori, dar şi alte curse interesante.

