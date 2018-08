Selecţii la CS Phoenix Constanţa

Clubul Sportiv Phoenix Constanţa îşi măreşte baza de selecţie a sportivilor în vederea participării la Campionatele Naţionale de Baschet Under 18, Under 16, Under 15, Under 13, Under 12 (Mini-baschet), Under 10 (baby baschet) sezonul 2018-2019 şi vine în întâmpinarea iubitorilor de baschet cu cursuri de baschet (grupe de performanţă şi grupe de întreţinere) pentru fete şi băieţi, atât pe perioada vacanţei de vară (la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport), cât şi pe timpul anului şcolar (începând din septembrie), în sălile de sport ale şcolilor din municipiu: Liceul Teoretic „Lucian Blaga” (Poarta 6), Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanţa (Tomis Nord), Şcoala Gimnazială Nr. 43 „Ferdinand” (Faleză Nord) şi Şcoala Generala Nr. 39 Nicolae Tonitza (Inel 2).

Înscrieri şi relatii la nr. 0734.201.675 & 0725.494.838 şi e-mail cs_phoenix_ct@yahoo.com

Site: www.cs-phoenix-ct.com

Facebook: @CSPhoenixConstanta