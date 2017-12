Selecţionerii s-au decis asupra loturilor pentru EURO 2012

Selecţionerii reprezentativelor calificate la turneul final al Campionatului European de fotbal din Ucraina şi Polonia, care se va desfăşura în perioada 8 iunie - 1 iulie, au anunţat, oficial, şi ultimele loturi pentru EURO 2012, ieri fiind termenul limită anunţat de UEFA

LOTUL GERMANIEI

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a renunţat pentru EURO 2012 la portarul Marc-Andre ter Stegen, la mijlocaşii Julian Draxler şi Sven Bender, precum şi la atacantul Cacau. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Manuel Neuer (Bayern Munchen), Tim Wiese (Werder Bremen), Ron-Robert Zieler (Hanovra ‘96); fundaşi: Holger Badstuber, Jerome Boateng şi Philipp Lahm (toţi Bayern Munchen), Benedikt Howedes (Schalke ’04 Gelsenkirchen), Mats Hummels şi Marcel Schmelzer (ambii Borussia Dortmund), Per Mertesacker (Arsenal Londra); mijlocaşi: Lars Bender şi Andre Schurrle (ambii Bayer Leverkusen), Toni Kroos, Thomas Muller şi Bastian Schweinsteiger (toţi Bayern Munchen), Mesut Ozil şi Sami Khedira (ambii Real Madrid), Mario Gotze şi Ilkay Gundogan (ambii Borussia Dortmund); atacanţi: Mario Gomez (Bayern Munchen), Miroslav Klose (Lazio Roma), Lukas Podolski (FC Koln), Marco Reus (Borussia Monchengladbach). Germania face parte din Grupa B la turneul final, alături de reprezentativele Portugaliei, Olandei şi Danemarcei.

LOTUL ITALIEI

Selecţionerul naţionalei Italiei, Cesare Prandelli, a anunţat că a renunţat la jucătorii Andrea Ranocchia şi Mattia Destro. Cei 23 de jucători rămaşi în lot sunt - portari: Gianluigi Buffon (Juventus Torino), Morgan De Sanctis (SSC Napoli), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain); fundaşi: Ignazio Abate (AC Milan), Federico Balzaretti (US Palermo), Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci şi Giorgio Chiellini (toţi Juventus Torino), Christian Maggio (SSC Napoli), Angelo Ogbonna (AC Torino); mijlocaşi: Daniele De Rossi (AS Roma), Alessandro Diamanti (Bologna), Emanuele Giaccherini, Claudio Marchisio şi Andrea Pirlo (toţi Juventus Torino), Riccardo Montolivo (AC Fiorentina), Thiago Motta (Paris Saint-Germain), Antonio Nocerino (AC Milan); atacanţi: Mario Balotelli (Manchester City), Fabio Borini (AS Roma), Antonio Cassano (AC Milan), Antonio Di Natale (Udinese), Sebastian Giovinco (FC Parma). Italia face parte din Grupa C la turneul final, alături de formaţiile Spaniei, Croaţiei şi Irlandei.

LOTUL FRANŢEI

Selecţionerul naţionalei Franţei, Laurent Blanc, a renunţat la jucătorii Mapou Yanga-Mbiwa, Yoann Gourcuff şi Loic Remy. Cei 23 de jucători rămaşi în lot sunt următorii - portari: Cedric Carrasso (Girondins Bordeaux), Hugo Lloris (Olympique Lyon), Steve Mandanda (Olympique Marseille); fundaşi: Gael Clichy (Manchester City), Mathieu Debuchy (OSC Lille), Patrice Evra (Manchester United), Laurent Koscielny (Arsenal Londra), Philippe Mexes (AC Milan), Adil Rami (CF Valencia), Anthony Reveillere (Olympique Lyon); mijlocaşi: Yohan Cabaye (Newcastle United), Alou Diarra (Olympique Marseille), Florent Malouda (Chelsea Londra), Marvin Martin (Sochaux), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Yann Mvila (Rennes), Samir Nasri (Manchester City), Franck Ribery (Bayern Munchen); atacanţi: Hatem Ben Arfa (Newcastle United), Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Montpellier), Jeremy Menez (Paris Saint-Germain), Mathieu Valbuena (Olympique Marseille). Franţa face parte din Grupa D la turneul final al Campionatului European, alături de formaţiile Ucrainei, Angliei şi Suediei.

LOTUL ANGLIEI

Selecţionerul Angliei, Roy Hodgson, a oficializat lista celor 23 de jucători convocaţi în vederea EURO 2012 - portari: Joe Hart (Manchester City), Robert Green (West Ham United), Jack Butland (Birmingham City); fundaşi: Leighton Baines şi Phil Jagielka (ambii Everton), Gary Cahill, Ashley Cole şi John Terry (toţi Chelsea Londra), Glen Johnson (FC Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Joleon Lescott (Manchester City); mijlocaşi: Stewart Downing şi Steve Gerrard (ambii FC Liverpool), Frank Lampard (Chelsea Londra), Alex Oxlade-Chamberlain şi Theo Walcott (Arsenal Londra), Scott Parker (Tottenham Hotspur), Ashley Young (Manchester United), James Milner (Manchester City); atacanţi: Andy Carroll (FC Liverpool), Jermaine Defoe (Tottenham Hotspur), Wayne Rooney şi Danny Welbeck (ambii Manchester United). Din lot lipseşte mijlocaşul Gareth Barry, accidentat la inghinali în meciul amical cu Norvegia. „Mi-ar fi plăcut să-l avem pe Barry cu noi. Sunt sigur că el mai are multe de spus la naţionala Angliei şi îi doresc să se refacă repede”, a declarat Hodgson despre Barry. Anglia face parte din Grupa D la turneul final, alături de formaţiile Franţei, Ucrainei şi Suediei.

LOTUL CROAŢIEI

Goran Blazevic, Sime Vrsljako, Nikola Kalinic şi Dejan Lovren (accidentat) nu au fost reţinuţi de selecţionerul Slaven Bilic în lotul Croaţiei pentru EURO 2012, care arată astfel - portari: Stipe Pletikosa (FC Rostov), Ivan Kelava (Dinamo Zagreb), Danijel Subacic (AS Monaco); fundaşi: Jurica Buljat (Maccabi Haifa), Vedran Corluka (Tottenham Hotspur), Danijel Pranjic (Bayern Munchen), Gordon Schildenfeld (Eintracht Frankfurt), Josip Simunic şi Domagoj Vida (ambii Dinamo Zagreb), Darijo Srna (Şahtior Doneţk), Ivan Strinic (Dnepr Dnepropetrovsk); mijlocaşi: Milan Badelj (Dinamo Zagreb), Tomislav Dujmovic (Dinamo Moscova), Ivo Ilicevic (Hamburger SV), Niko Kranjcar şi Luka Modric (Tottenham Hotspur), Ivan Perisic (Borussia Dortmund), Ivan Rakitic (FC Sevilla), Ognjen Vukojevic (Dinamo Kiev); atacanţi: Eduardo (Şahtior Doneţk), Nikica Jelavic (Everton), Mario Mandzukic şi Ivica Olic (ambii VfL Wolfsburg). Croaţia face parte din Grupa C la turneul final, alături de formaţiile Spaniei, Italiei şi Irlandei.

LOTUL GRECIEI PENTRU EURO 2012

Selecţionerul Greciei, Fernando Santos, a anunţat lotul pentru EURO 2012, dintre jucătorii convocaţi în lotul lărgit tehnicianul elenilor renunţând la mijlocaşii Alexandros Tziolis şi Panagiotis Kone. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Kostas Chalkias (PAOK Salonic), Michalis Sifakis (Aris Salonic), Alexandros Tzorvas (Palermo); fundaşi: Vassilis Torossidis, Avraam Papadopoulos şi Jose Holebas (toţi Olympiacos Pireu), Kyriakos Papadopoulos (Schalke ’04 Gelsenkirchen), Stelios Malezas (PAOK Salonic), Giorgos Tzavellas (AS Monaco), Sokratis Papastathopoulos (Werder Bremen); mijlocaşi: Grigoris Makos (AEK Atena), Giannis Maniatis şi Giannis Fetfatzidis (ambii Olympiacos Pireu), Kostas Katsouranis, Giorgos Karagounis şi Sotiris Ninis (toţi Panathinaikos Atena), Giorgos Fotakis (PAOK Salonic), Kostas Fortounis (FC Kaiserslautern); atacanţi: Giorgios Samaras (Celtic Glasgow), Dimitris Salpingidis (PAOK Salonic), Fanis Gekas (Samsunspor), Nikos Liberopoulos (AEK Atena), Kostas Mitroglou (Atromitos). Grecia face parte din Grupa A la turneul final, alături de formaţiile Poloniei, Rusiei şi Cehiei.

LOTUL UCRAINEI PENTRU EURO 2012

Selecţionerul naţionalei Ucrainei, Oleh Blohin, a renunţat la portarul Oleksandr Bandura, fundaşul Vitaly Mandziuk şi mijlocaşul Taras Stepanenko pentru turneul final. Cei 23 de jucători rămaşi în lot sunt - portari: Oleksandr Goryainov (Metalist Harkov), Maxym Koval (Dynamo Kiev), Andriy Pyatov (Şahtior Doneţk); fundaşi: Bohdan Butko (Illychivets Mariupil), Olexandr Kucher, Yaroslav Rakitskiy, Vyacheslav Shevchuk şi Vyacheslav Shevchuk (toţi Şahtior Doneţk), Taras Mikhalik şi Yevhen Khacheridi (ambii Dynamo Kiev), Yevhen Selin (Vorskla Poltava); mijlocaşi: Olexandr Aliyev, Denys Garmash, Oleh Gusev şi Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev), Yevhen Konoplyanka şi Ruslan Rotan (ambii Dnepr Dnepropetrovsk), Serhiy Nazarenko (Tavriya Simferopol), Anatoliy Tymoshchuk (Bayern Munchen); atacanţi: Andriy Voronin (Dinamo Moscova), Marko Devic şi Yevhen Seleznyov (Şahtior Doneţk), Artem Milevskiy şi Andriy Shevchenko (ambii Dynamo Kiev). Ucraina face parte din Grupa D la turneul final, alături de formaţiile Franţei, Suediei şi Angliei.

LOTUL CEHIEI

Selecţionerul naţionalei Cehiei, Michal Bilek, a anunţat, ieri, numele celor 23 de jucători din lotul pentru EURO 2012. Cei 23 de jucători sunt următorii - portari: Petr Cech (Chelsea Londra), Jaroslav Drobny (Hamburger SV), Jan Lastuvka (Dnepr Dnepropetrovsk); fundaşi: Frantisek Rajtoral şi David Limbersky (ambii Viktoria Plzen), Tomas Sivok (Beşiktaş Istanbul), Theodor Gebre Selassie (Slovan Liberec), Roman Hubnik (Hertha Berlin), Michal Kadlec (Bayer Leverkusen), Marek Suchy (Spartak Moscova); mijlocaşi: Petr Jiracek (VfL Wolfsburg), Tomas Rosicky (Arsenal Londra), Tomas Hubschman (Şahtior Doneţk), Daniel Kolar, Vaclav Pilar şi Milan Petrzela (toţi Viktoria Plzen), Jaroslav Plasil (Girondins Bordeaux), Jan Rezek (Anorthosis Famagusta), Vladimir Darida (Viktoria Plzen); atacanţi: Milan Baros (Galatasaray Istanbul), David Lafata (FK Jablonec), Tomas Necid (CSKA Moscova), Tomas Pekhart (FC Nurnberg). Cehia, vicecampioană europeană în 1996 şi semifinalistă în 2004, face parte din Grupa A la turneul final, alături de reprezentativele Rusiei, Greciei şi Poloniei.

LOTUL PORTUGALIEI

Selecţionerul Portugaliei, Paulo Bento, a anunţat lista celor 23 de jucători care vor evolua la EURO 2012, unde portughezii joacă în “grupa morţii”, cu Germania, Danemarca şi Olanda. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Rui Patricio (Sporting Lisabona), Eduardo (Benfica), Beto (CFR Cluj); fundaşi: Bruno Alves (Zenit), Fabio Coentrao (Real Madrid), Joao Pereira (Sporting Lisabona), Pepe (Real Madrid), Ricardo Costa (CF Valencia), Rolando (FC Porto), Miguel Lopes (Sporting Braga); mijlocaşi: Hugo Viana (Sporting Braga), Joao Moutinho (FC Porto), Custodio (Sporting Braga), Miguel Veloso (Genoa), Raul Meireles (Chelsea Londra), Ruben Micael (Real Zaragoza); atacanţi: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Hugo Almeida (Beşiktaş Istanbul), Helder Postiga (Real Zaragoza), Nani (Manchester United), Nelson Oliveira (Benfica Lisabona), Ricardo Quaresma (Beşiktaş Istanbul), Silvestre Varela (FC Porto).

